Comerciante Eduardo Salame relata dificuldades por conta de buraco na Batista Campos

No cruzamento da travessa dos Tupinambás, com a rua dos Tamoios, no bairro da Batista Campos, em Belém, há um buraco tapado por pneus que, segundo o comerciante Eduardo Salame, de 58 anos, está trazendo riscos de acidente. A situação persiste há um mês.

Para o comerciante, o problema começou por conta de uma obra no local. "Na verdade, ele reabriu no mês de maio, e assim, ele começa abrindo e fica sempre do mesmo tamanho, parecendo um tabuleiro redondo. Acredito que isso é devido a uma obra feita pela Cosanpa, que readequou essa área com tubos novos e ficou uma grande caixa por muito tempo, eu lembro que chovia e ficava uma piscina, até perigoso", explica.

O buraco fica localizado em frente ao estabelecimento de Eduardo, ele conta que nunca presenciou nenhum acidente, mas sabe que há grandes riscos de acontecer. "Quando eu e meu sócio chegamos aqui, vimos esses pneus sinalizando, quem quer passar por esse lado não consegue, tem que passar pro lado de lá. Por isso é perigoso, porque dois carros quando fazem a curva podem causar acidentes", afirma.

O denunciante afirma que não é a primeira vez que o buraco se abre no mesmo local. A sinalização foi feita de maneira provisória por populares. 'Eles abriram um buraco e não fecharam, não fizeram a obra Depois que foi fechado, um tempo depois, começou a ficar assim. Então, não é a primeira vez que acontece isso, já é a segunda vez que se rompe no mesmo local e não colocaram nada para sinalizar", diz.

"Eu acho uma vergonha isso, porque estamos em um bairro nobre, não só aqui, mas se você andar nesta quadra da Tupinambás, entre a Tamoios, vai encontrar também um buraco enorme. É uma tristeza, eu nunca vi tanto descaso do poder público em relação a isso", lamenta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para falar sobre o assunto. Por nota, a Cosanpa informou que “não realizou serviços nos últimos dias no local, mas enviará uma equipe para avaliar a situação e, se for de responsabilidade da Cosanpa, os serviços serão programados”.

