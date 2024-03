Comerciante Ana Menezes denuncia 'bocas de lobo' abertas no Marco, em Belém 

Comerciantes da avenida Rômulo Maiorana, na esquina da travessa Alferes Costa, no bairro do Marco, em Belém, estão sofrendo há cerca de 5 meses com seus comércios perdendo a clientela desde o início da obra de reurbanização da via, em 2022. "O problema é que está nos prejudicando muito esta obra aqui, que não fica pronta. Além disso, ainda tem buracos que atrapalham nossos clientes de estacionar", relata Ana Menezes, dona de um restaurante localizado na avenida.

A comerciante mora no Entroncamento, mas tem um restaurante há 7 anos na avenida Rômulo Maiorana. Segundo ela, além da obra parada, ainda há o problema dos bueiros entupidos, que causam mau cheiro, e um buraco em frente ao seu restaurante. "Os carros que paravam antes para comer, não estão mais parando porque está cheio de buracos nessa rua. São bueiros com problemas. Já chamei a prefeitura, já liguei pra lá umas três vezes e nada. Não adianta", diz.

(Foto: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

No local, a dona do restaurante teve que improvisar a sinalização do buraco com pedaços de madeira. "Sinalizamos de improviso aqui para os carros não caírem dentro do buraco, porque já teve carro caindo aí no buraco".

A trabalhadora afirma que esta é a fase mais difícil que está passando, devido a baixa procura dos clientes. "Até na pandemia o movimento foi melhor do que agora. Na pandemia eu ainda vendia mais do que vendo agora por causa dessa obra. Eu sou uma das mais prejudicadas, porque é tudo em frente ao meu restaurante. Trabalho há 7 anos aqui e nunca passei uma fase tão difícil como estou passando", lamenta.

"Eu pediria que ajeitassem esses buracos no meio da rua, que estão bem em frente ao meu restaurante e está me prejudicando muito. E também que abrissem essa obra aqui, porque já tem mais de anos e está prejudicando muito a gente. Várias pessoas fecharam as portas de seus comércios. Eu ainda não fechei porque Deus não deixou, mas está complicado o movimento pra gente. Os carros não têm onde estacionar, e agora com esses buracos abertos prejudicam ainda mais. Só na frente do meu restaurante são três problemas, dois bueiros abertos e um buraco. Tem o odor também, a gente mexe com alimentação, aí é complicadíssimo”, desabafa a comerciante.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Belém para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS