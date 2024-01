Chapista Wilson Cardoso reclama de parada de ônibus em condições precárias no bairro da Condor

Uma parada de ônibus localizada na avenida Alcindo Cacela, ao lado do Santuário São Judas Tadeu, está causando revolta na população do bairro da Condor, em Belém. O chapista Wilson Cardoso foi quem denunciou a situação precária do local. Ele tem um trailer bem ao lado da parada, onde trabalha com venda de comidas.

"Nunca ninguém do poder público veio fazer alguma vistoria aqui, para fazer reparos. Estamos vivendo nessas situação de abandono total", disse o chapista. Wilson conta que mora há muito anos no bairro, e que há mais de 20 anos o local não passa por manutenção.

De acordo com ele, até a iluminação no local está precária. Só há luz em um dos postes, e a iluminação na área depende da luz que vem do Santuário ao lado. "Esse é o único poste que ainda clareia aqui", disse apontando para a lâmpada.

(Foto: Rafael Souza)

Agora se tratando de segurança, o local também deixa a desejar. O chapista conta que há bastante assaltos na área. “Em relação a segurança por aqui, é precária. Aquela antiga parada estava tendo muito assalto”, falou. “Fora os acidentes que acontecem sempre”, completou.

A calçada da parada de ônibus está bastante deteriorada, por isso, causa acidentes, principalmente com pessoas idosas. “Acontece muito acidente quando as pessoas vão atravessar, principalmente idosos, dificilmente os ônibus para nessa parada”, contou.

Ainda de acordo com Wilson, a situação piora quando chove, por estar sem manutenção, a calçada está coberta por lixo e limo, o que a deixa escorregadia. “Quando chove alaga tudo, e como está sujo e só limo, novamente acontecem acidentes, principalmente com pessoas de idades mais avançadas”.

A parada de ônibus na avenida Alcindo Cacela está tomada por lixo, calçada esburacada e sem iluminação pública. (Foto: Rafael Souza)

O fluxo de pessoas transitando pela área é grande, pois, próxima à parada de ônibus fica uma escola. “A situação aqui é lamentável, muito difícil”, finalizou o chapista.

A Redação Integrada de O Liberal procurou as Secretarias Municipais de Urbanismo e Saneamento, e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana para saber quando os problemas citados na matéria serão solucionados, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

Com a colaboração de Wellyda Farias, locutora da Rádio Liberal.

VEJA MAIS