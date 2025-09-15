Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Carroceiro Jefferson de Castro denuncia vazamento de água na Marambaia

A falta de coleta regular e o vazamento constante têm causado transtornos, como mau cheiro e presença de insetos

Laura Serejo* com colaboração de Luiz Moura
fonte

O carroceiro Jefferson Castro, de 51 anos. (Foto: Reprodução / Raoni Joseph)

O carroceiro Jefferson de Castro, 51 anos, denuncia a situação recorrente de vazamento de água na Rua Esperanto, esquina com o Canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo ele, há um cano quebrado nos arredores, e a água que vaza escoa pela Vila São Francisco, ameaçando a estrutura de um edifício de kitnets, onde o denunciante mora. O registro foi feito no dia 9 de setembro.

VEJA MAIS

image Aposentado Lázaro Santos reclama de trânsito caótico na avenida Augusto Montenegro
O aposentado comenta sobre a falta de sinalização

image Representante comercial Paulo Bastos reclama de buracos no bairro do Souza
Segundo o denunciante, o problema persiste há mais de dois anos e já causou prejuízos

O problema está localizado nas proximidades de uma estação de tratamento de água, mas mesmo assim, a falta de água persiste, segundo Jefferson. “A água está entrando debaixo do prédio. Uma hora ou outra o prédio pode desabar”, diz o carroceiro, que já mora há mais de quinze anos no local.

Ele detalha os riscos causados pelo vazamento. “A água não vai para o lugar certo, entra por baixo do prédio. Dá para ouvir a água batendo lá dentro. Isso preocupa bastante, porque não é só questão de higiene, mas também de segurança da estrutura”.

O morador aguarda por soluções por parte das autoridades responsáveis. “Eu preferia que o pessoal viesse e ajudasse, porque vai danificar o prédio. A água está entrando e invadindo a parte de baixo do local. É muita água, precisamos de apoio e força”, finaliza Jefferson.

Procurada pela redação de O Liberal, a Águas do Pará, informou, em nota, que “a demanda não tem relação com o sistema de esgoto, mas, sim, com o sistema de drenagem. As redes de esgoto coletam os efluentes e transportam para as estações de tratamento - esse sistema é operado pela Águas do Pará. Já as redes de drenagem devem receber apenas água das chuvas e transportar para rios, lagoas e mares - esse sistema é operado pela prefeitura de cada município.

A Águas do Pará reforça a importância do uso correto dos dois sistemas, sem despejar esgoto na rede de drenagem e nem direcionar água de chuva para o sistema de esgotamento sanitário. A concessionária aproveita para reforçar que disponibiliza a seus clientes diversos canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

marambaia

Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Carroceiro Jefferson de Castro denuncia vazamento de água na Marambaia

A falta de coleta regular e o vazamento constante têm causado transtornos, como mau cheiro e presença de insetos

15.09.25 17h00

VOCÊ REPÓRTER

Aposentado Lázaro Santos reclama de trânsito caótico na avenida Augusto Montenegro

O aposentado comenta sobre a falta de sinalização

15.09.25 8h00

VOCÊ REPÓRTER

Representante comercial Paulo Bastos reclama de buracos no bairro do Souza

Segundo o denunciante, o problema persiste há mais de dois anos e já causou prejuízos

13.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Raimunda Martins tem medo que árvore caia no Parque Guajará

Raimunda conta que já buscou ajuda, mas ainda não obteve resposta

11.09.25 13h39

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Aldenira Santos denuncia descarte irregular de lixo no Maracangalha

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema

10.09.25 13h41

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O morador também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público

09.09.25 13h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Jacirema Magalhães denuncia falta de asfalto na Pratinha

A situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável

07.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Caio Mendes denuncia faixas de pedestres quase totalmente apagadas na Batista Campos

A falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas

06.09.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda