Carroceiro Jefferson de Castro denuncia vazamento de água na Marambaia

O carroceiro Jefferson de Castro, 51 anos, denuncia a situação recorrente de vazamento de água na Rua Esperanto, esquina com o Canal Água Cristal, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo ele, há um cano quebrado nos arredores, e a água que vaza escoa pela Vila São Francisco, ameaçando a estrutura de um edifício de kitnets, onde o denunciante mora. O registro foi feito no dia 9 de setembro.

O problema está localizado nas proximidades de uma estação de tratamento de água, mas mesmo assim, a falta de água persiste, segundo Jefferson. “A água está entrando debaixo do prédio. Uma hora ou outra o prédio pode desabar”, diz o carroceiro, que já mora há mais de quinze anos no local.

Ele detalha os riscos causados pelo vazamento. “A água não vai para o lugar certo, entra por baixo do prédio. Dá para ouvir a água batendo lá dentro. Isso preocupa bastante, porque não é só questão de higiene, mas também de segurança da estrutura”.

O morador aguarda por soluções por parte das autoridades responsáveis. “Eu preferia que o pessoal viesse e ajudasse, porque vai danificar o prédio. A água está entrando e invadindo a parte de baixo do local. É muita água, precisamos de apoio e força”, finaliza Jefferson.

Procurada pela redação de O Liberal, a Águas do Pará, informou, em nota, que “a demanda não tem relação com o sistema de esgoto, mas, sim, com o sistema de drenagem. As redes de esgoto coletam os efluentes e transportam para as estações de tratamento - esse sistema é operado pela Águas do Pará. Já as redes de drenagem devem receber apenas água das chuvas e transportar para rios, lagoas e mares - esse sistema é operado pela prefeitura de cada município.

A Águas do Pará reforça a importância do uso correto dos dois sistemas, sem despejar esgoto na rede de drenagem e nem direcionar água de chuva para o sistema de esgotamento sanitário. A concessionária aproveita para reforçar que disponibiliza a seus clientes diversos canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”.