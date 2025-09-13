Representante comercial Paulo Bastos reclama de buracos no bairro do Souza

O representante comercial Paulo Bastos, de 62 anos, reclama de vários buracos na Passagem Tito Franco, localizada entre a Avenida Almirante Barroso e a Rua do Utinga, no bairro do Souza, em Belém. Segundo ele, os buracos existentes antes e depois da lombada dificultam a passagem de veículos e pedestres e também aumentam o risco de acidentes, principalmente em dias de chuva. O registro foi feito dia 9 de setembro.

Representante comercial Paulo Bastos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Paulo relata que o problema persiste há mais de dois anos e já causou prejuízos. “Há mais de dois anos isso aí. Já teve quedas de motoqueiros e os carros passam, batem nos buracos, danificam a suspensão. Quando chove, não dá nem para ver o buraco; o cara passa e nem sabe se tem buraco ou não, porque fica tudo alagado.”, afirma.

Ele também destaca o impacto da situação no tráfego. “É uma via bem localizada, próxima da Avenida Almirante Barroso e da Rua do Utinga. Praticamente todo mundo passa por aqui, inclusive caminhões pesados. A nossa rua fica toda esburacada por causa disso.”

O representante comercial reforça a necessidade de uma solução definitiva. “Outras ruas já estão asfaltadas, mas aqui parece que esqueceram da gente. Precisamos de um asfalto novo para evitar acidentes e garantir a passagem segura de veículos e pedestres.”, conclui.

A reportagem solicitou posicionamento para a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.