Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Representante comercial Paulo Bastos reclama de buracos no bairro do Souza

Segundo o denunciante, o problema persiste há mais de dois anos e já causou prejuízos

Laura Serejo
fonte

Representante comercial Paulo Bastos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

O representante comercial Paulo Bastos, de 62 anos, reclama de vários buracos na Passagem Tito Franco, localizada entre a Avenida Almirante Barroso e a Rua do Utinga, no bairro do Souza, em Belém. Segundo ele, os buracos existentes antes e depois da lombada dificultam a passagem de veículos e pedestres e também aumentam o risco de acidentes, principalmente em dias de chuva. O registro foi feito dia 9 de setembro.

image Representante comercial Paulo Bastos (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Paulo relata que o problema persiste há mais de dois anos e já causou prejuízos. “Há mais de dois anos isso aí. Já teve quedas de motoqueiros e os carros passam, batem nos buracos, danificam a suspensão. Quando chove, não dá nem para ver o buraco; o cara passa e nem sabe se tem buraco ou não, porque fica tudo alagado.”, afirma.

Ele também destaca o impacto da situação no tráfego. “É uma via bem localizada, próxima da Avenida Almirante Barroso e da Rua do Utinga. Praticamente todo mundo passa por aqui, inclusive caminhões pesados. A nossa rua fica toda esburacada por causa disso.”

O representante comercial reforça a necessidade de uma solução definitiva. “Outras ruas já estão asfaltadas, mas aqui parece que esqueceram da gente. Precisamos de um asfalto novo para evitar acidentes e garantir a passagem segura de veículos e pedestres.”, conclui.

A reportagem solicitou posicionamento para a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

buracos e lamas
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Representante comercial Paulo Bastos reclama de buracos no bairro do Souza

Segundo o denunciante, o problema persiste há mais de dois anos e já causou prejuízos

13.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Raimunda Martins tem medo que árvore caia no Parque Guajará

Raimunda conta que já buscou ajuda, mas ainda não obteve resposta

11.09.25 13h39

VOCÊ REPÓRTER

Doméstica Aldenira Santos denuncia descarte irregular de lixo no Maracangalha

Aldenira afirma que conscientização da população também é importante para solucionar o problema

10.09.25 13h41

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O morador também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público

09.09.25 13h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Jacirema Magalhães denuncia falta de asfalto na Pratinha

A situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável

07.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Caio Mendes denuncia faixas de pedestres quase totalmente apagadas na Batista Campos

A falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas

06.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Professor Alan Miranda denuncia lixo e entulho na Cremação

O professor também comenta sobre o descaso de quem insiste em agravar o problema

05.09.25 12h11

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Nazaré Carneiro alerta para bueiro entupido no Maracangalha

A moradora explica que a comunidade já tentou resolver a situação por conta própria, mas sem sucesso

04.09.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda