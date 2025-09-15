Aposentado Lázaro Santos reclama de trânsito caótico na avenida Augusto Montenegro

O trânsito intenso e caótico no cruzamento da Avenida Augusto Montenegro, avenida Mário Covas e Rodovia do Tapanã, no bairro Coqueiro, em Belém, se transformou em um grande pesadelo para vários moradores da área. Segundo o aposentado Lázaro Santos, de 64 anos, o principal problema é o semáforo, que demora muito para mudar, aumentando congestionamentos e atrasos, especialmente nos horários de pico do início da manhã. O registro foi feito dia 10 de setembro.

Aposentado Lázaro Santos (Foto: Reprodução)

Lázaro descreve como é passar pelo local diariamente. “É muito difícil. Essa parte da manhã para a gente passar é uma briga. O trânsito aqui é horrível, muito intenso.”

Ele sugere melhorias para o cruzamento. “Eu acho que o tempo do semáforo demora muito. Como estão construindo muitos viadutos na região, já deveria ter um viaduto aqui também. O tempo do semáforo está errado: quase abre de um lado e continua engarrafado do outro. Se ajustassem isso, ajudaria bastante.”.

O aposentado comenta ainda sobre a sinalização existente. “Tem aquela sinalização que prolonga ainda mais o tempo do semáforo. Ajustando isso, o trânsito fluiria melhor e diminuiria o caos aqui no cruzamento.”.

Em nota enviada no dia 12 de setembro, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou: “Uma equipe técnica será encaminhada ao local para apurar o caso e verificar a necessidade de manutenção da programação do equipamento.”