Autônomo Valdeci Ribeiro fala sobre buraqueira na rua Santo Antônio, em Belém

Na rua Santo Antônio, no canto com a Frutuoso Guimarães, no Centro Comercial de Belém, na Campina, a buraqueira tomou conta da via. O autônomo Valdeci Ribeiro, de 52 anos, diz que se sente prejudicado com a situação

"Essa buraqueira toda está horrível, porque as pessoas não conseguem mais vir aqui no comércio por conta da rua estar toda escangalhada. A atual gestão disse que a prioridade era o comércio, mas não é isso que está acontecendo", diz Valdeci.

Por trabalhar no local, diariamente ele presencia pessoas caindo por conta do problema. "As pessoas caem aqui, teve uma pessoa que caiu e quebrou a testa, tivemos que ajudar a socorrer, pedimos uma ambulância", relata.

A rua é bastante movimentada, e por isso, as pessoas acabam tendo que enfrentar a buraqueira. "Aqui é muito movimentado e essa rua assim não combina com o comércio, para você ver como estão esses buracos. As pessoas andam tumultuadas na calçada com medo de cair caso andem pela rua", explica.

O autônomo Valdeci Ribeiro diz que se sente prejudicado com a buraqueira na rua Santo Antônio. (Ivan Duarte | O Liberal)

Sobre a movimentação nas lojas, Valdeci diz que as vendas caíram e de acordo com ele, é por conta das más condições da via. "O nosso movimento caiu muito porque as pessoas preferem shoppings, ou lojas onde a rua está ajeitada e aqui pra gente está difícil", lamenta.

Ele conta que já foram feitas várias tentativas de contato com os órgãos competentes. "Já pedimos ajuda várias vezes, até começaram a ajustar no início da Presidente Vargas, mas nunca chegou aqui, até hoje nada", fala.

Na rua Santo Antônio, no canto com a Frutuoso Guimarães, no centro comercial de Belém, na Campina, a buraqueira tomou conta da via. (Ivan Duarte | O Liberal)

Para evitar quedas, o denunciante diz que mantém os devidos cuidados ao transitar na rua. "Eu ando mais pela calçada, no meio da rua não ando, para não cair. E quando chove fica pior a situação, é muita água, muito lixo na rua. A água encobre os buracos e aumenta as chances de acidente", reclama.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Economia (Secon) e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

