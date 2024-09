Autônoma Anne Gonçalves denuncia falta de asfalto no Conjunto Parque Arthur Bernardes

No conjunto Parque Arthur Bernardes, na rua E, situada no bairro do Tapanã, em Belém, moradores estão revoltados por conta da falta de asfalto na via. A autônoma Anne Gonçalves, 26 anos, denunciou o problema.

A moradora conta que somente metade da rua foi asfaltada, deixando a outra parte em condições precárias. Ela também comenta que a vizinhança enfrenta graves problemas devido à ausência de macrodrenagem e saneamento básico, serviços que foram prometidos pelas autoridades responsáveis, mas nunca foram finalizados.

"A gente só quer que façam na nossa pavimentação. Não tem saneamento e não tem nada de macrodenagem, tudo o que eles tinham prometido. Colocaram placa na nossa rua e ela simplesmente sumiu. Na placa da nossa rua dizia que eles iam pavimentar, sinalizar, fazer a macrodrenagem e não fizeram nada disso. Não vieram nem pelo menos olhar", reclama Anne.

Os moradores se sentem enganados pela situação. Ela relata que um engenheiro já foi enviado ao local e que, inicialmente, prometeram que a rua seria a primeira a ser pavimentada. No entanto, desde então, não houve mais informações ou ações concretas. Segundo a autônoma, a justificativa apresentada pelas autoridades para não realizar a pavimentação da rua foi a presença de uma casa no final da via. Ainda, de acordo com Anne, teriam alegado a necessidade de esperar cinco anos para avaliar a situação da casa antes de iniciar qualquer obra, o que aumenta a incerteza e o atraso da situação.

Somado a isso, quando chove, a via fica completamente alagada, impedindo a passagem de carros de aplicativo e até do caminhão de lixo. "Fica super alagado. Porque quando dá a maré alta, junto com a chuva, tudo vai no fundo. Uber não desce, o caminhão do lixo também não desce, ninguém quer descer. Só param aqui onde tem a metade do asfalto", relata.

Ela finaliza pedindo às autoridades competentes que as devidas providências sejam tomadas para garantir a mobilidade e qualidade de vida da vizinhança. "A gente tá pedindo um pouquinho só de dignidade, né. Porque a gente tem vários vizinhos que dependem dessas obras. Tem uma moradora que tem câncer e o Uber dela para lá na esquina e ela vai passando mal até a casa dela", diz Anne.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que a rua E, no conjunto Parque Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, receberá obras de drenagem profunda e pavimentação dentro do projeto de macrodrenagem da região do canal do Mata-Fome.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)