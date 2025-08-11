Assistente de vendas Luiz Fábio Neves denuncia praças abandonadas no conjunto Cordeiro de Farias
A limpeza das duas praças está sendo feita pela comunidade, que pede atenção do poder público
Duas praças no conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, foram reformadas recentemente, mas estão sem manutenção, segundo os moradores. Na ausência de ações da secretaria responsável, a comunidade realiza a limpeza e pede atenção do poder público. O assistente de vendas Luiz Fábio Neves detalha o problema, em registro feito na última quinta-feira (7).
“A praça começou a ser feita desde o ano passado, a empresa terceirizada entregou e faltou entregar a praça que já estava pronta, só faltou a inauguração. A comunidade não teve tempo de esperar porque as crianças queriam brincar, e quem está fazendo a manutenção aos poucos somos nós, moradores do Cordeiro de Farias”, relata.
Fábio conta que a população do entorno costuma contratar um rapaz para roçar o espaço. Ele reclama que o espaço precisa das lixeiras e também dos brinquedos, que estão faltando, além de iluminação pública. “Cadê o resto da praça, para poder entregar para a nossa comunidade? Já levaram os brinquedos, um daqui e a outra praça que levaram o banquinho das crianças”, reclama.
Uma lixeira foi improvisada pelos próprios moradores no local, para evitar o acúmulo de resíduos. De acordo com o assistente de vendas, há uma mobilização dos moradores para a limpeza e recolhimento do lixo, mas isso não é o suficiente. “Está precisando de roçagem, podagem e iluminação. Isso prejudica a comunidade, a praça não é só para o conjunto que eu falei, é para toda a comunidade”, diz o morador.
“Enquanto não estiver 100%, não tem como a população utilizar totalmente. [Essa situação] é nas duas praças, Yogui e Praça Amarela”, finaliza.
A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL). No entanto, não houve retorno da pasta até o fechamento desta edição.
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades.
