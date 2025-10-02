Capa Jornal Amazônia
Agente de portaria Germano Barbosa mostra que paradas de ônibus foram removidas na Marambaia

O morador também lembra os riscos que a ausência da estrutura causa

Laura Serejo

O agente de portaria Germano Barbosa, de 63 anos, mostrou, em tom de insatisfação, que duas paradas de ônibus foram removidas na Avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a Passagem Haroldo Veloso, no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo ele, os abrigos foram retirados há mais de um ano e nunca foram realocados. Ele também comenta os usuários de transporte coletivo enfrentam sol, chuva e riscos de acidentes enquanto aguardam nesse ponto. O registro foi feito no dia 30 de setembro.

image Agente de portaria Germano Barbosa (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Essa parada já foi retirada há uns oito ou nove meses e nunca mais voltou. Do outro lado também tiraram. Aqui a gente fica no sol e na chuva, sem nenhuma cobertura. É difícil, tem dia que só sobra disputar um espaço atrás do poste pra se abrigar.”.

Ele também lembra os riscos que a ausência da estrutura causa: “Muita gente tenta se esconder atrás do muro, já teve caminhão que quase atingiu a gente aqui. Eu já vi carreta atravessar e causar acidente, porque não tem proteção nenhuma. É perigoso demais.”, alerta.

Para Germano, a população pede apenas o mínimo de dignidade: “A gente não tá pedindo luxo, só uma parada simples, que dê pra esperar o ônibus sem passar tanto sufoco. Uma cobertura pequena já faria diferença pra todo mundo.”, desabafa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), por meio da Secretaria Executiva de Parques e Praças (SEPP), esclareceu que estes pontos de ônibus já estão no roteiro de manutenção e entre as prioridades da programação, com previsão de reinstalação das estruturas nos próximos dias. "O objetivo é garantir mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo que circulam pela área.", reforça a nota.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) informou que que estudos estão em andamento para revitalizar e implantar novas paradas de ônibus. “A Segbel ressalta que todas as demandas da população estão sendo cuidadosamente analisadas, com o objetivo de oferecer uma infraestrutura de transporte público que atenda às necessidades.”, acrescenta.

você repórter

paradas de ônibus
Você Repórter
