Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Auxiliar de cozinha Franci Nunes denuncia abandono da Rua Belém, na Cabanagem

A moradora contou que o asfalto nunca chegou à sua rua e que a situação já dura anos

Laura Serejo

A Rua Belém, no bairro da Cabanagem, está em situação de abandono com vários buracos e sem sistema de escoamento de água. É o que afirma a auxiliar de cozinha Franci Nunes, de 52 anos, moradora da área.  Segundo ela, os problemas se agravam em dias de chuva, dificultando a mobilidade, isolando residentes e impedindo a passagem de veículos essenciais, como ambulâncias, viaturas da polícia e carros do Corpo de Bombeiros. O registro foi feito no dia 1º de outubro.

image Auxiliar de cozinha Franci Nunes (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Franci contou que o asfalto nunca chegou à sua rua e que a situação já dura anos. “Aqui está horrível. Moro há dez anos e nunca vi asfalto. Os buracos e a lama tomam conta. O pessoal até coloca aterro na frente da padaria, porque não dá para andar na lama.”, relata.

Ela destacou a dificuldade de transporte para moradores da área. “O carro de aplicativo só entra até seis horas da tarde, porque não consegue passar pelo alagamento. Pelo lado da Rua Bom Sucesso, só passam motos e bicicletas, mas carro nenhum passa.”, explica.

A moradora também comentou sobre o risco em situações de emergência. “Imagina se alguém adoece ou precisa de ajuda urgente. Ambulância, polícia ou Corpo de Bombeiros não conseguem chegar. Vai morrer porque não vem socorro. É uma situação terrível.”, disse Franci.

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). A pasta informa que “recebeu a demanda referente à Rua Belém, no bairro da Cabanagem, sobre a presença de buracos e dificuldades de mobilidade na via.

Nos próximos dias, uma equipe técnica da Sezel, responsável pela Operação Tapa-Buraco e serviços de manutenção urbana, será enviada ao local para avaliar as condições da via e definir as medidas necessárias.

A Prefeitura de Belém reforça que a Operação Tapa-Buraco segue em andamento de forma contínua em todos os bairros da capital. Desde o início das ações, já foram aplicadas mais de 14 mil toneladas de massa asfáltica em 44 bairros, garantindo melhorias na trafegabilidade, redução de riscos de acidentes e mais qualidade de vida para a população”.

Você Repórter
.
