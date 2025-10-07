Capa Jornal Amazônia
Aposentada Luzia Paixão denuncia acúmulo de lixo na Pedreira

Segundo Luzia, o lixo se acumula ao longo da via tornando a passagem perigosa

Laura Serejo*

O descarte irregular e constante de resíduos virou um problema na avenida Antônio Everdosa, entre as travessas Vileta e Timbó, no bairro da Pedreira, em Belém. Quem denuncia é a aposentada Luzia Paixão, que explica que o amontoado nas calçadas. Por conta disso, pedestres acabam caminhando pela pista, dividindo espaço com carros, caminhões e motocicletas. 

image Aposentada Luzia Paixão (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

Segundo Luzia, o lixo se acumula ao longo da via, inclusive nas proximidades de uma igreja, tornando a passagem perigosa. “Observamos, desde a igreja, um grande volume de lixo descartado de maneira inadequada. As pessoas não têm consciência e preferem jogar o lixo na rua. Quem passa por aqui corre risco de ser atingido por veículos. E, quando chegar o período chuvoso, vai ser ainda pior, porque há uma encosta ao lado da calçada que dificulta ainda mais a passagem.”, relata.

Ela contou que, além de dificultar a locomoção, o lixo traz outros impactos para a vizinhança. “A situação é complicada. Além do lixo em si, há o mau cheiro, por causa dos restos de alimentos e de outros materiais descartados. Isso atrai insetos e ratos.”, afirma a moradora da área.

A coleta de lixo ocorre regularmente, segundo a aposentada, mas o problema persiste devido ao descarte feito após o recolhimento. “A coleta é feita três vezes por semana. O problema é que, logo depois que o caminhão passa, as pessoas voltam a jogar lixo na rua. É preciso uma ação do poder público, mas o principal é a conscientização da população para não descartar lixo nas calçadas.”, destaca. 

A reportagem solicitou nota para a Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e para a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de lixo em Belém. 

Em nota, a Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informa que o local citado é considerado um ponto de descarte irregular e que já foi limpo pelas equipes operacionais. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.

A empresa também oferece a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros). O serviço pode ser solicitado pelo Canal de Atendimento ao Cidadão: (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O recolhimento é realizado em até 72 horas após a solicitação (dias úteis).

Adicionalmente, a Ciclus Amazônia informa aos moradores da área que a coleta domiciliar ocorre de segunda a sábado, a partir das 18h. A empresa reforça a importância de os resíduos sejam dispostos apenas nos dias e horários definidos para cada bairro, contribuindo para a limpeza urbana e evitando acúmulo de lixo nas vias públicas. Para consultar os dias e horários de coleta domiciliar, acesse o site da Ciclus Amazônia: www.ciclusamazonia.com.br.

A Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) não se pronunciou. 

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)  

você repórter

entulhos e lixos
