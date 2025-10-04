Capa Jornal Amazônia
Artista Jacob Monteiro reclama da falta de sinalização na Rodovia Arthur Bernardes

O morador explicou que a ausência de sinalização e de lombadas dificulta a travessia segura de pedestres

Laura Serejo

O artista Jacob Monteiro, de 43 anos, morador do bairro do Telégrafo, em Belém, reclamou da falta de sinalização de trânsito e da presença de buracos na Rodovia Arthur Bernardes. No dia dia 1º de outubro, ele mostrou que a via não recebe manutenção adequada e motoristas desrespeitam faixas de trânsito e áreas destinadas a ciclistas. O problema contribui para acidentes frequentes, como o ocorrido no dia 30 de setembro, quando uma sargento do Exército morreu próximo à Passagem União após uma colisão entre a motocicleta que ela estava com um carro. 

image Artista Jacob Monteiro (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Jacob explicou que a ausência de sinalização e de lombadas dificulta a travessia segura de pedestres e pessoas com deficiência. “Falta sinalização, lombada, faixa. Até deficientes precisam da nossa ajuda para atravessar. Tem pessoas cegas, pessoas em cadeira de rodas, e ninguém respeita. Precisamos de apoio.”, afirma.

Ele também comentou sobre os buracos na via, que contribuem para quedas de motociclistas e outros acidentes. “Na frente da igreja, apesar de algumas pessoas respeitarem, acontecem acidentes com motos por causa dos buracos. A rodovia está toda torta e ninguém vem ajudar.”, disse.

Jacob destacou ainda que a área destinada a ciclistas e pedestres é desrespeitada. “A área de ciclistas não é respeitada, nem os pedestres. Precisamos de sinalização, faixa e guarda de trânsito, que não existe mais como antigamente.”, comenta.

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

você repórter

falta de sinalização

Você Repórter
