Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Autônoma Rosilene Gomes denuncia falta de asfalto em rua da Cabanagem

Segundo ela, buracos, lama e alagamentos fazem parte da rotina

Laura Serejo

Falta de asfalto adequado e ausência de um sistema de drenagem ou esgoto. Esses são os problemas na Rua WF-6, no bairro da Cabanagem, em Belém, conforme denúncia feita pela autônoma Rosilene Gomes, de 48 anos, que reside na área. Segundo ela, buracos, lama e alagamentos fazem parte da rotina, principalmente em dias de chuva. O registro foi feito no dia 1º de outubro. 

image Autônoma Rosilene Gomes (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Não tem asfalto, mas tem lama e bastante água empoçada de um lado e de outro. É difícil viver assim.”, relatou Rosilene. Outro transtorno é a dificuldade de circulação de veículos. Até serviços básicos ficam comprometidos, segundo a moradora. “Se vier o carro do lixo aqui, não dá para passar, porque a rua é muito estreita e as casas ficam quase no meio da via. O meu marido precisa deixar o carro em outro lugar.”, disse.

A situação preocupa ainda mais pela questão da saúde. “Devido à situação, à noite, as casas ficam cheias de carapanã. Pelo menos a minha, que tem um quintalzinho, é tomada por eles. Preciso colocar incenso de manhã, à tarde e à noite para tentar controlar, porque senão fica impossível.".

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

falta de asfalto
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Rosilene Gomes denuncia falta de asfalto em rua da Cabanagem

Segundo ela, buracos, lama e alagamentos fazem parte da rotina

03.10.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Agente de portaria Germano Barbosa mostra que paradas de ônibus foram removidas na Marambaia

O morador também lembra os riscos que a ausência da estrutura causa

02.10.25 11h15

VOCÊ REPÓRTER

Moradores da Passagem Perimetral enfrentam falta de água há um mês, na Cabanagem

Moradores contam como a ausência de água prejudica as atividades diárias

01.10.25 14h18

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Lourenço Júnior reclama de alagamentos na Marambaia

Embora o asfalto tenha melhorado há algum tempo, os próprios moradores colocam entulho para tentar nivelar a rua

30.09.25 14h04

DENÚNCIA

Supervisor de vendas denuncia precariedade e cobra conclusão de obras no bairro do Coqueiro

O serviço começou, mas nunca foi finalizado, deixando a Alameda 1 em condições quase intrafegáveis, segundo relatos dos próprios moradores

29.09.25 20h05

VOCÊ REPÓRTER

Comerciante Joseildo da Silva reclama das condições do asfalto na travessa Frutuoso Guimarães

De acordo com ele, um trecho da travessa Frutuoso Guimarães foi abandonado, causando risco de acidentes aos pedestres e condutores, além de danos aos veículos

28.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Morador da Cremação, José Marcos Machado denuncia alagamentos na travessa Quintino Bocaiúva

José Machado explica que qualquer chuva já é suficiente para provocar alagamentos

26.09.25 12h02

VOCÊ REPÓRTER

Cabeleireira Fátima Guilherme denuncia acúmulo de lixo na Terra Firme

A denunciante detalha a frequência do problema e o impacto no bairro

24.09.25 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda