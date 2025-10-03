Autônoma Rosilene Gomes denuncia falta de asfalto em rua da Cabanagem

Falta de asfalto adequado e ausência de um sistema de drenagem ou esgoto. Esses são os problemas na Rua WF-6, no bairro da Cabanagem, em Belém, conforme denúncia feita pela autônoma Rosilene Gomes, de 48 anos, que reside na área. Segundo ela, buracos, lama e alagamentos fazem parte da rotina, principalmente em dias de chuva. O registro foi feito no dia 1º de outubro.

Autônoma Rosilene Gomes (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Não tem asfalto, mas tem lama e bastante água empoçada de um lado e de outro. É difícil viver assim.”, relatou Rosilene. Outro transtorno é a dificuldade de circulação de veículos. Até serviços básicos ficam comprometidos, segundo a moradora. “Se vier o carro do lixo aqui, não dá para passar, porque a rua é muito estreita e as casas ficam quase no meio da via. O meu marido precisa deixar o carro em outro lugar.”, disse.

A situação preocupa ainda mais pela questão da saúde. “Devido à situação, à noite, as casas ficam cheias de carapanã. Pelo menos a minha, que tem um quintalzinho, é tomada por eles. Preciso colocar incenso de manhã, à tarde e à noite para tentar controlar, porque senão fica impossível.".

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.