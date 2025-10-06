Gerente de serviços gerais Neucelino Costa reclama de lixo acumulado na Rua dos Pariquis

O gerente de serviços gerais Neucelino Costa de Sousa denuncia o acúmulo constante de lixo no cruzamento da Rua dos Pariquis com a Travessa dos Tupinambás, no bairro da Batista Campos, em Belém. A concentração de resíduos ocorre em frente a uma escola particular e tem causado diversos transtornos a moradores e estudantes da área, com mau cheiro, presença de insetos e dificuldade de circulação nas calçadas.

Segundo Neucelino, o problema é antigo e persiste mesmo após ações de limpeza realizadas pela prefeitura. “Essa situação é constante, praticamente diária. A prefeitura faz a limpeza, mas logo depois o lixo é jogado novamente. É algo complicado. Os principais responsáveis são os carroceiros, que descartam entulho e lixo doméstico no local”, afirma.

Ele explica que, apesar da coleta ocorrer com frequência, o problema volta rapidamente. “A coleta de entulho não é diária, mas acontece com certa regularidade. O problema é que, logo após a limpeza, o lixo reaparece. Há muitos insetos, como moscas, mosquitos e até ratos”, relata.

A presença de uma escola próxima agrava ainda mais a situação. “As crianças e os moradores se deparam com essa imundície todos os dias. É preciso que o poder público encontre uma solução definitiva, mas também falta conscientização da população”, conclui.

Sezel e Ciclus Amazônia

A reportagem solicitou nota à Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de lixo, e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). A Sezel informa que “tomou conhecimento da denúncia de acúmulo de lixo no cruzamento da Rua dos Pariquis com a Travessa dos Tupinambás, no bairro da Batista Campos.

Uma equipe de limpeza urbana da Sezel será enviada ainda nesta segunda-feira (6) para realizar a coleta dos resíduos acumulados e a higienização do local, a fim de minimizar os transtornos relatados e restabelecer as condições adequadas de circulação e limpeza na área.

A Sezel reforça que o descarte irregular de resíduos em vias públicas é considerado crime ambiental e sujeito à aplicação de multa. A prática compromete a drenagem, a mobilidade urbana e a saúde da população.

Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima pelo número 181 (Segurança Pública do Pará). Para solicitações de coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1m³ (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros), a população pode acionar o Canal de Atendimento ao Cidadão da Sezel, pelo número (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para recolhimento é de até 72 horas após a solicitação”.

Já a Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informa que “o local citado é considerado um ponto de descarte irregular e que já foi limpo pelas equipes operacionais. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.

A empresa também oferece a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros). O serviço pode ser solicitado pelo Canal de Atendimento ao Cidadão: (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O recolhimento é realizado em até 72 horas após a solicitação (dias úteis).

Adicionalmente, a Ciclus Amazônia informa aos moradores da área que a coleta domiciliar ocorre de segunda a sábado, a partir das 7h. A empresa reforça a importância de os resíduos sejam dispostos apenas nos dias e horários definidos para cada bairro, contribuindo para a limpeza urbana e evitando acúmulo de lixo nas vias públicas. Para consultar os dias e horários de coleta domiciliar, acesse o site da Ciclus Amazônia: www.ciclusamazonia.com.br”.

*Laura Serejo, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades