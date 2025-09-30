Autônomo Lourenço Júnior reclama de alagamentos na Marambaia

Basta uma simples chuva para alagar a passagem Iracema, no bairro da Marambaia. O autônomo Lourenço Júnior reclama que, além da passagem, outras vias da área também ficam submersas quando chove, prejudicando moradores e motoristas. O registro foi feito no dia 30 de setembro.

Autônomo Lourenço Júnior (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Lourenço explica os pontos mais críticos: “A passagem Iracema alaga no começo, quando a chuva está forte. Aqui próximo, na Rua José de Alencar e na Rua da Mata, também vira piscina. Quem tem moto baixa não consegue passar. A gente precisa fazer desvios para chegar a outros pontos. Esse problema não é só aqui, acontece em várias ruas da Marambaia.”, alerta.

Embora o asfalto tenha melhorado há algum tempo, os próprios moradores colocam entulho para tentar nivelar a rua, conforme detalha o morador. “Deu uma melhorada no asfalto, mas a Iracema continua com pontos de alagamento. Muitos moradores colocam aterro para se livrar da água, mas, quando chove, a situação fica complicada. A água demora a escoar e quem tem moto baixa não consegue passar; os carros passam devagarinho. Esses pontos são cruciais aqui da Marambaia.”.

Sobre as causas, Lourenço aponta o entupimento dos bueiros e a falta de conscientização de parte da população: “Acredito que seja o entupimento, mas também tem a questão da consciência dos moradores. O carro do lixo não passa todos os dias, apenas três vezes por semana. E ainda tem gente que joga lixo na rua, o que piora a situação. Tem que ter mais consciência e colaboração de todos.”. finaliza.

A reportagem solicitou um posicionamento para a Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana Sezel) acerca da questão dos alagamentos. Em relação à coleta de lixo, foi solicitada uma nota para a Ciclus Amazônia, empresa responsável por esse serviço.

Em nota, a Ciclus Amazônia informou que “a coleta de resíduos domiciliares no local mencionado ocorre regularmente às segundas, quartas e sextas, a partir das 18h”.

“A empresa reforça o pedido de colaboração da população para que o descarte de resíduos seja feito nos dias, horários e locais definidos para cada bairro, contribuindo com a limpeza urbana e evitando o acúmulo de lixo nas vias públicas”.

“Para mais informações sobre dias e horários da coleta domiciliar, acesse o site da Ciclus Amazônia: www.ciclusamazonia.com.br ou entre em contato pelo canal de atendimento acima”.