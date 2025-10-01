Moradores da Passagem Perimetral enfrentam falta de água há um mês, na Cabanagem

Moradores da Passagem Perimetral, no bairro da Cabanagem, em Belém, enfrentam falta de água nas torneiras há cerca de um mês. O aposentado Firmino de Souza Neto e a dona e casa Maria do Socorro Souza relatam que, mesmo com as contas em dia, o abastecimento não chega regularmente, obrigando muitos a improvisarem com poços de vizinhos, ajuda de parentes em outros bairros ou compra de água mineral. O registro foi feito nesta quarta-feira (1º.10).

Aposentado Firmino de Souza Neto (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Firmino Neto conta como a ausência de água prejudica as atividades diárias: "A situação não está fácil. Estamos comprando água para tomar banho, lavar e cozinhar. Eles dão uma previsão, mas ela nunca se cumpre. Aqui na Passagem Perimetral, a água simplesmente não chega, e toda a rua enfrenta o mesmo problema."

O morador explica que os responsáveis alegam problemas técnicos, mas a solução não aparece: "Disseram que queimou a bomba e que fariam manutenção geral. Prometeram que a água voltaria em um a cinco dias, mas isso nunca aconteceu. Tentamos até pedir carro-pipa, mas a previsão nunca foi atendida. É um sofrimento diário."

Dona de Casa Maria do Socorro Souza (Foto: Cira Pinheiro | Especial para o Liberal)

Maria do Socorro Souza detalha como improvisa para obter água: "Estamos usando água de poços ruins, comprando água mineral e pedindo ajuda a vizinhos de outros bairros. Até batemos de porta em porta para conseguir um baldinho de água. É assim que estamos vivendo: mendigando água, porque não há outra opção."

A reportagem solicitou posicionamento à Águas do Pará, responsável pelos serviços de abastecimento na área citada na denúncia. Em nota, a concessionária informa que “vem atuando para resolver a situação com ações que incluem a desobstrução da rede de abastecimento, já concluída em alguns pontos, e que segue em execução no trecho mencionado da Passagem Perimetral.

A concessionária reforça o compromisso com a população e orienta a formalização de demandas via canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”.