Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Moradores da Passagem Perimetral enfrentam falta de água há um mês, na Cabanagem

Moradores contam como a ausência de água prejudica as atividades diárias

Laura Serejo
fonte

Aposentado Firmino de Souza Neto (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Moradores da Passagem Perimetral, no bairro da Cabanagem, em Belém, enfrentam falta de água nas torneiras há cerca de um mês. O aposentado Firmino de Souza Neto e a dona e casa Maria do Socorro Souza relatam que, mesmo com as contas em dia, o abastecimento não chega regularmente, obrigando muitos a improvisarem com poços de vizinhos, ajuda de parentes em outros bairros ou compra de água mineral. O registro foi feito nesta quarta-feira (1º.10).

image Aposentado Firmino de Souza Neto (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Firmino Neto conta como a ausência de água prejudica as atividades diárias: "A situação não está fácil. Estamos comprando água para tomar banho, lavar e cozinhar. Eles dão uma previsão, mas ela nunca se cumpre. Aqui na Passagem Perimetral, a água simplesmente não chega, e toda a rua enfrenta o mesmo problema."

O morador explica que os responsáveis alegam problemas técnicos, mas a solução não aparece: "Disseram que queimou a bomba e que fariam manutenção geral. Prometeram que a água voltaria em um a cinco dias, mas isso nunca aconteceu. Tentamos até pedir carro-pipa, mas a previsão nunca foi atendida. É um sofrimento diário."

image Dona de Casa Maria do Socorro Souza (Foto: Cira Pinheiro | Especial para o Liberal)

Maria do Socorro Souza detalha como improvisa para obter água: "Estamos usando água de poços ruins, comprando água mineral e pedindo ajuda a vizinhos de outros bairros. Até batemos de porta em porta para conseguir um baldinho de água. É assim que estamos vivendo: mendigando água, porque não há outra opção."

A reportagem solicitou posicionamento à Águas do Pará, responsável pelos serviços de abastecimento na área citada na denúncia. Em nota, a concessionária informa que “vem atuando para resolver a situação com ações que incluem a desobstrução da rede de abastecimento, já concluída em alguns pontos, e que segue em execução no trecho mencionado da Passagem Perimetral.

A concessionária reforça o compromisso com a população e orienta a formalização de demandas via canais de atendimento oficiais: 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”.

VOCÊ REPÓRTER

