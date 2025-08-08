Cantor Roberto Rodrigues denuncia buraco com água parada na passagem José de Alencar

Moradores da passagem José de Alencar, localizada na BR-316, no bairro Castanheira, em Belém, convivem há cerca de 20 anos com um grande buraco que acumula água e provoca alagamentos em dias de chuva. O problema prejudica o trânsito de veículos, o acesso a comércios e até a entrada de residências. A situação foi relatada pelo cantor Roberto Rodrigues, de 60 anos, que afirma que a comunidade já fez diversas solicitações, mas nunca obteve solução definitiva, em registro feito dia 7 de agosto.

Segundo o cantor, apesar de o caso já ter sido avaliado por técnicos, o conserto nunca foi realizado. “Já vieram técnicos, a nossa passagem foi inserida no programa de asfaltamento, mas estamos esperando uma definição. Aqui tem escola, empresas, famílias, e a gente vive uma situação muito difícil.”

Alagamento atrapalha a rotina dos moradores da passagem José de Alencar, no bairro Castanheira (Reprodução/ Bruno Macêdo)

Ele conta que, quando chove, a água invade casas e estabelecimentos, tornando o local intransitável, inclusive, para veículos.“A água vem pelo ralo e impede que carro de aplicativo entre. Vivemos esquecidos pelo poder público há muito tempo.”

Até os animais enfrentam problemas para trafegar pela rua em função da água acumulada (Reprodução/ Bruno Macêdo)

Além da dificuldade de circulação, o mau cheiro causado pela água parada também incomoda. “Com certeza o cheiro é muito forte. Muitos imóveis aqui acabam sendo vendidos a preços mais baixos por causa da situação. Precisamos de uma solução definitiva.”

A reportagem solicitou nota da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e aguarda posicionamento.

(*Estagiária, sob supervisão da Coordenadora de Atualidades, Fabiana Batista)