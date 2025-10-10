Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Dona de casa Cristiane Durães reclama da falta de saneamento e de iluminação no Parque Verde

A moradora ainda ressalta os transtornos do dia a dia e os riscos para quem precisa se locomover

Laura Serejo*

Falta de pavimentação, saneamento básico inexistente e iluminação pública precária. Esses são alguns problemas na Rua Jasmim, no bairro do Parque Verde, em Belém, segundo reclamação da dona de casa Cristiane Durães, de 58 anos. A situação dificulta a mobilidade de pedestres, especialmente de pessoas com deficiência e idosos acamados, e torna complicado o acesso de serviços essenciais e transporte por aplicativos. O registro foi feito dia 8 de setembro.

image Dona de casa Cristiane Durães (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Estamos há mais de 25 anos nessa situação, sem asfalto, sem saneamento básico e com iluminação precária. No restante do loteamento Jardim América, tudo foi asfaltado e tem escoamento de água, mas aqui fomos esquecidos. O mínimo que queremos é um meio-fio, asfalto e um sistema de drenagem. Temos direito à dignidade como todos os outros moradores”, afirma Cristiane.

Ela ainda ressalta os transtornos do dia a dia e os riscos para quem precisa se locomover. “Andar pela rua é difícil, suja o pé, prejudica até chamar aplicativo. Tenho vizinhos com problemas de locomoção que não conseguem nem sair de casa. A situação é muito precária para todos nós”, conclui a moradora.

Em nota enviada dia 10 de outubro,  a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que recebeu a denúncia referente à Rua Jasmim, no bairro do Parque Verde, sobre a presença de buracos e problemas na iluminação pública. “Nos próximos dias, uma equipe técnica da Sezel, à frente da Operação Tapa-Buraco, será enviada ao local para avaliar as condições da via e programar os serviços necessários de manutenção e recuperação, a fim de garantir maior segurança e trafegabilidade. Paralelamente, uma equipe responsável pela iluminação pública também será deslocada para realizar a vistoria na área.

A Prefeitura reforça que, desde que iniciou, a Operação Tapa-Buraco já aplicou mais de 14 mil toneladas de massa asfáltica e atendeu 44 bairros de Belém. Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo para melhorar a mobilidade urbana, reduzir riscos de acidentes e promover mais qualidade de vida à população.” complementa a nota. 

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

falta de asfalto e saneamento básico
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Cristiane Durães reclama da falta de saneamento e de iluminação no Parque Verde

A moradora ainda ressalta os transtornos do dia a dia e os riscos para quem precisa se locomover

10.10.25 9h38

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Luzia Paixão denuncia acúmulo de lixo na Pedreira

Segundo Luzia, o lixo se acumula ao longo da via tornando a passagem perigosa

07.10.25 20h22

VOCÊ REPÓRTER

Gerente de serviços gerais Neucelino Costa reclama de lixo acumulado na Rua dos Pariquis

O problema está localizado em frente a uma escolar particular, causando transtornos a moradores e estudantes

06.10.25 17h49

VOCÊ REPÓRTER

Auxiliar de cozinha Franci Nunes denuncia abandono da Rua Belém, na Cabanagem

A moradora contou que o asfalto nunca chegou à sua rua e que a situação já dura anos

05.10.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Artista Jacob Monteiro reclama da falta de sinalização na Rodovia Arthur Bernardes

O morador explicou que a ausência de sinalização e de lombadas dificulta a travessia segura de pedestres

04.10.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Rosilene Gomes denuncia falta de asfalto em rua da Cabanagem

Segundo ela, buracos, lama e alagamentos fazem parte da rotina

03.10.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Agente de portaria Germano Barbosa mostra que paradas de ônibus foram removidas na Marambaia

O morador também lembra os riscos que a ausência da estrutura causa

02.10.25 11h15

VOCÊ REPÓRTER

Moradores da Passagem Perimetral enfrentam falta de água há um mês, na Cabanagem

Moradores contam como a ausência de água prejudica as atividades diárias

01.10.25 14h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda