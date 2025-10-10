Dona de casa Cristiane Durães reclama da falta de saneamento e de iluminação no Parque Verde

Falta de pavimentação, saneamento básico inexistente e iluminação pública precária. Esses são alguns problemas na Rua Jasmim, no bairro do Parque Verde, em Belém, segundo reclamação da dona de casa Cristiane Durães, de 58 anos. A situação dificulta a mobilidade de pedestres, especialmente de pessoas com deficiência e idosos acamados, e torna complicado o acesso de serviços essenciais e transporte por aplicativos. O registro foi feito dia 8 de setembro.

Dona de casa Cristiane Durães (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

“Estamos há mais de 25 anos nessa situação, sem asfalto, sem saneamento básico e com iluminação precária. No restante do loteamento Jardim América, tudo foi asfaltado e tem escoamento de água, mas aqui fomos esquecidos. O mínimo que queremos é um meio-fio, asfalto e um sistema de drenagem. Temos direito à dignidade como todos os outros moradores”, afirma Cristiane.

Ela ainda ressalta os transtornos do dia a dia e os riscos para quem precisa se locomover. “Andar pela rua é difícil, suja o pé, prejudica até chamar aplicativo. Tenho vizinhos com problemas de locomoção que não conseguem nem sair de casa. A situação é muito precária para todos nós”, conclui a moradora.

Em nota enviada dia 10 de outubro, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que recebeu a denúncia referente à Rua Jasmim, no bairro do Parque Verde, sobre a presença de buracos e problemas na iluminação pública. “Nos próximos dias, uma equipe técnica da Sezel, à frente da Operação Tapa-Buraco, será enviada ao local para avaliar as condições da via e programar os serviços necessários de manutenção e recuperação, a fim de garantir maior segurança e trafegabilidade. Paralelamente, uma equipe responsável pela iluminação pública também será deslocada para realizar a vistoria na área.

A Prefeitura reforça que, desde que iniciou, a Operação Tapa-Buraco já aplicou mais de 14 mil toneladas de massa asfáltica e atendeu 44 bairros de Belém. Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo para melhorar a mobilidade urbana, reduzir riscos de acidentes e promover mais qualidade de vida à população.” complementa a nota.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)