Autônomo Guilherme Barros denuncia falta de calçada na Avenida Augusto Montenegro

Pedestres e ciclistas enfrentam riscos diários no trecho em Belém

Laura Serejo*
fonte

Autônomo Guilherme Barros, diz que é difícil trafegar pela área e que muitas vezes é necessário andar pelo meio da rua (Reprodução/ Bruno Macêdo)

A falta de calçadas em um trecho da Avenida Augusto Montenegro, no sentido Entroncamento, no bairro do Parque Guajará, vem causando transtornos e colocando em risco a vida de centenas de pedestres e ciclistas que passam pela via diariamente. Segundo o autônomo Guilherme Barros, de 56 anos, a ausência de infraestrutura obriga as pessoas a caminharem pelo acostamento ou até pela pista de rolamento, em uma área de tráfego intenso, em registro realizado dia 7 de agosto.

“Aqui na Avenida Augusto Montenegro não tem calçada. Quem precisa passar aqui corre o risco de se machucar, de cair”, relata o denunciante.

O autônomo explica que a situação é especialmente difícil para moradores do interior e indígenas que precisam acessar a região.

image Quem precisa ir a pé até a estação é obrigado a caminhar pelo acostamento ou até pela pista de rolamento (Reprodução/ Bruno Macêdo)

“Aqui tem pessoas indígenas, pessoas que vêm do interior, e sentem muita dificuldade com o trânsito, o carro batendo, ou com acidentes que acontecem por aqui. Muitas vezes, o pedestre tem que ir para a rua. Quem sofre é o pedestre, que fica sem opção para trafegar e correndo sério risco de vida.” complementa.

Guilherme ainda destaca que o problema também afeta os ciclistas, que são obrigados a utilizar a calçada improvisada. “O ciclista também tem que vir pela calçada. Infelizmente, é um caos total para todos que precisam passar por aqui.”

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), e aguarda posicionamento.

(*Estagiária, sob supervisão de Fabiana Batista, Coordenadora de Atualidades)

Palavras-chave

você repórter
Você Repórter
