Edição do Dia
Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Artesã Arlete Marques denuncia estrutura precária na passagem Tito Franco

Problema tem causado avarias em veículos, danos a pneus e forçado motoristas a subir na calçada

Ayla Ferreira* com colaboração de Max Sousa

A passagem Tito Franco, entre a rua do Utinga e a avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, está em situação precária, com buracos e falta de manutenção, segundo a artesã Arlete Marques, de 63 anos, que mora na área. O problema tem causado avarias em veículos, danos a pneus e forçado motoristas a subir na calçada, colocando em risco tanto condutores quanto pedestres. “Nós já estamos passando por essa situação há três anos e agora piorou de vez”, lamenta Arlete. 

A moradora relata que um buraco foi aberto no local, mas não foi fechado de forma correta, causando prejuízos para quem reside ou passa pela região. Com isso, as pessoas passaram a descartar entulho e os tubos ficaram obstruídos, gerando alagamentos. Segundo Arlete, basta uma chuva para que as casas fiquem alagadas. “A nossa casa enche cada vez que chove e é água de esgoto. Não é no quintal, é dentro de casa, entra e sai pelo ralo do banheiro. A gente já perdeu móveis, a maioria dos vizinhos está sendo prejudicada”, afirma.

Arlete denuncia que um dos vizinhos já não consegue mais alugar a casa por conta da situação precária da passagem. “É um prejuízo muito grande. Os carros sobem na calçada em função do bueiro, se arrebentam e nossa calçada fica toda quebrada. Aqui é uma casa cheia de idosos e a gente corre risco de pegar doenças sérias com toda essa imundície que fica aqui depois da chuva”, conta.

A artesã afirma que já faz tempo que os moradores pedem por uma solução efetiva. Ela reclama que a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) contribui para a piora do local. “Não sei qual é essa lógica deles: mandam asfaltar e depois mandam esburacar. Quando a equipe da Cosanpa esteve aqui, eu perguntei por que estavam cavando de novo e eles responderam que é a sequência de pedidos, de solicitações. Isso é ridículo, asfaltar e depois esburacar", reclama a moradora.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento da Cosanpa e da Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Em nota, a Cosanpa informa que enviará uma equipe técnica ao local. “Se o problema for de responsabilidade da Cosanpa, os serviços necessários serão programados. A Cosanpa reforça que não há registros no sistema sobre a situação na área e orienta que qualquer pessoa pode informar pelos canais de atendimento. Para chamadas, 0800 0195 195, WhatsApp (91) 3122-7194 ou chat online em www.cosanpa.pa.gov.br”, diz a nota. Não houve retorno da Sezel até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, Chefe de Reportagem

