Aposentado Raimundo Paiva denuncia ausência de sinalização no Jurunas

A situação na rua Engenheiro Fernando Guilhon é caótica e dificulta a circulação de pedestres, ciclistas e veículos

Ayla Ferreira* com colaboração de Cira Pinheiro

A falta de sinalização no bairro do Jurunas, em Belém, vem causando transtornos aos pedestres e motoristas que transitam por uma das vias mais movimentadas do bairro. Na rua Engenheiro Fernando Guilhon, entre a travessa Monte Alegre e a travessa Bom Jardim, a situação é crítica, pois faltam semáforos, placas e faixas para pedestres. Quem denuncia é o aposentado Raimundo Tadeu Cabral Paiva, de 71 anos, em registro feito nesta terça-feira (4).

“É muito difícil atravessar a rua, tem muita moto, muito ônibus, é um problema. Eu precisei ir em um local esses dias e a minha esposa teve que me trazer para atravessar, porque é horrível. Estamos tentando uma sinalização aqui que não tem”, afirma o morador da área.

Não há faixa de pedestres nas proximidades. “Não tem em canto nenhum praticamente. Eu pensava que o prefeito ia colocar aqui, mas ele colocou em outras vias. Aqui que tem trânsito, não temos nada, não veio nada para cá”, lamenta Raimundo.

Segundo Raimundo, os acidentes são rotineiros no local, principalmente entre motociclistas. O aposentado relata acidentes com crianças e idosos, em meio ao trânsito intenso. “Uma sinalização já resolveria, não só a questão do semáforo, mas sinalizar também a via. Eles não respeitam, tem que ser semáforo mesmo, senão não resolve”, afirma.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), da Prefeitura de Belém, e aguarda retorno.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

