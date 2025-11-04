Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Professora Rafaela Ramos faz alerta para alagamentos recorrentes no bairro do Marco

A moradora conta que o acúmulo de água já provocou o desabamento do muro que dividia o terreno com o vizinho

Laura Serejo*

A Travessa Perebebuí, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, no bairro do marco, em Belém, enfrenta alagamentos constantes. Segundo a professora de Educação Física Rafaela Ramos, de 38 anos, a água da chuva não escoa, invade casas e provoca prejuízos materiais e riscos estruturais aos imóveis. O registro foi feito no dia 3 de novembro.

image Professora Rafaela Ramos (Foto: Max Sousa | Especial para o Liberal)

Rafaela relata que o problema começou devido ao entupimento e à falta de manutenção da tubulação localizada ao lado da residência. “Essa galeria aqui na lateral da nossa casa começou a encher demais porque a tubulação da rua está pequena, quebrada e entupida. O ideal seria trocar por uma maior para evitar que isso continue acontecendo”, sugere.

A moradora conta que o acúmulo de água já provocou o desabamento do muro que dividia o terreno com o vizinho. “A água entrou como uma avalanche de sujeira dentro de casa. Minha mãe é idosa, e eu estava trabalhando no dia e tive que vir correndo para ajudar. Toda vez que chove, pensamos: será que vai encher de novo?”, questiona.

Segundo Rafaela, a família procurou diferentes órgãos públicos em busca de solução, mas o problema segue sem resposta. “A gente já pediu ajuda a vários órgãos e sempre dizem que vão resolver, mas, até agora, nada. O inverno está chegando e aumenta nossa preocupação, porque a gente não sabe o que pode acontecer”, desabafa.

Além dos prejuízos materiais, a insegurança estrutural do imóvel preocupa. “O nível da rua está cedendo e isso pode estar afetando a estrutura da casa. A gente não sabe mais o que fazer. É saúde, prejuízo e medo tudo ao mesmo tempo”, afirma.

Em nota enviada no dia 4 de novembro, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que uma equipe de conservação urbana, responsável pelos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros, será enviada à Travessa Perebebuí, no trecho entre as Avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, no bairro do Marco, para avaliar a situação de alagamento e realizar os serviços necessários de manutenção e desobstrução da rede de drenagem.
“A Sezel reforça que atua de forma contínua na manutenção da drenagem superficial e na recuperação do sistema viário da cidade, com equipes distribuídas em diferentes frentes de trabalho que executam limpeza de canais, desobstrução de bocas de lobo e conservação das redes de escoamento, contribuindo para melhorar o fluxo das águas pluviais, reduzir alagamentos e garantir mais segurança à população.” acrescenta a nota

VOCÊ REPÓRTER

