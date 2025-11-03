Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Publicitário Fábio Nassar denuncia calçada intransitável na avenida Nazaré

Trecho da Travessa Benjamin Constant, em Belém, está tomado por buracos e desníveis; moradores cobram providências do poder público

O Liberal

A calçada da Travessa Benjamin Constant, entre a Avenida José Malcher e a Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém, está praticamente intransitável. O piso quebrado e cheio de buracos tem dificultado a passagem de pedestres e representa um risco constante de quedas, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O publicitário Fábio Augusto Nassar Franco, de 38 anos, mora na região e afirma que o problema é antigo. Ele conta que a situação já causou acidentes em sua própria família.

“Minha mãe, que tem mais de 60 anos, já caiu por causa das calçadas. Ela não tem mais o mesmo reflexo de uma pessoa jovem, então fica difícil. E eu, por exemplo, venho buscar meus filhos na escola e é complicado transitar com criança e mochila nesse trecho”, relata.

Segundo Fábio, a falta de manutenção obriga os pedestres a se arriscarem na rua.

“A gente acaba tendo que ir pro outro lado da via, procurando por onde fica melhor pra passar. Mas se resolvessem essa calçada já ficaria bem mais tranquilo”, acrescenta.

O problema chama ainda mais atenção por estar localizado em uma área central da cidade, próxima à Basílica de Nazaré, um dos pontos mais movimentados de Belém. Moradores esperam uma ação da prefeitura para garantir a segurança e a acessibilidade de quem precisa circular pela via.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) para saber quais medidas serão tomadas, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Você Repórter
O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca reforçar a proximidade com os leitores e incentivar o jornalismo colaborativo. Para compartilhar histórias, denúncias ou sugestões de pauta com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter ou entre em contato pelo WhatsApp (91) 98565-7449.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER 

Publicitário Fábio Nassar denuncia calçada intransitável na avenida Nazaré

Trecho da Travessa Benjamin Constant, em Belém, está tomado por buracos e desníveis; moradores cobram providências do poder público

03.11.25 20h00

VOCÊ REPÓRTER

Professor Luiz Souza diz que condutores desrespeitam calçada na avenida Augusto Montenegro

O morador conta que, muitas vezes, precisa se encostar nas estruturas da parada de ônibus para evitar ser atingido

02.11.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Buraco na Avenida Visconde de Souza Franco preocupa pedestres e motoristas em Belém

Ainda conforme Francisco, o afundamento aconteceu por volta das 15h.

31.10.25 20h06

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Edvaldo Melo denuncia abandono do Igarapé Mata Fome, no Tapanã

O morador reforça que esse problema é um perigo constante para quem precisa circular pela área

30.10.25 13h33

VOCÊ REPÓRTER

Securitário Edson Pereira reclama de acúmulo de lixo e entulho na Cidade Velha

Além do mau cheiro, o lixo acumulado e o poste obstruem parte da calçada, obrigando pedestres a circular pela rua

29.10.25 16h00

VOCÊ REPÓRTER

Servidor público Leonardo dos Santos mostra abandono em praça no Conjunto Satélite

Para tentar amenizar o problema, moradores têm realizado mutirões de limpeza e roçagem por conta própria

28.10.25 13h41

VOCÊ REPÓRTER

Aposentado Célio Franco alerta para falta de sinalização na Estrada da Ceasa

O problema resultou em um trânsito caótico e vários acidentes no local

27.10.25 16h56

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Marcela Batista reclama de acúmulo constante de lixo na Rua dos Timbiras

A moradora reforça que o problema afeta o dia a dia de quem vive na área

26.10.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda