Publicitário Fábio Nassar denuncia calçada intransitável na avenida Nazaré

A calçada da Travessa Benjamin Constant, entre a Avenida José Malcher e a Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém, está praticamente intransitável. O piso quebrado e cheio de buracos tem dificultado a passagem de pedestres e representa um risco constante de quedas, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O publicitário Fábio Augusto Nassar Franco, de 38 anos, mora na região e afirma que o problema é antigo. Ele conta que a situação já causou acidentes em sua própria família.

“Minha mãe, que tem mais de 60 anos, já caiu por causa das calçadas. Ela não tem mais o mesmo reflexo de uma pessoa jovem, então fica difícil. E eu, por exemplo, venho buscar meus filhos na escola e é complicado transitar com criança e mochila nesse trecho”, relata.

Segundo Fábio, a falta de manutenção obriga os pedestres a se arriscarem na rua.

“A gente acaba tendo que ir pro outro lado da via, procurando por onde fica melhor pra passar. Mas se resolvessem essa calçada já ficaria bem mais tranquilo”, acrescenta.

O problema chama ainda mais atenção por estar localizado em uma área central da cidade, próxima à Basílica de Nazaré, um dos pontos mais movimentados de Belém. Moradores esperam uma ação da prefeitura para garantir a segurança e a acessibilidade de quem precisa circular pela via.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) para saber quais medidas serão tomadas, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

