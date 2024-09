Aposentado Paulo de Souza denuncia parada de ônibus deteriorada na av. Padre Bruno Sechi

A parada de ônibus da avenida Padre Bruno Sechi, em frente ao Posto Pacheco e ao lado da Casa de Saúde da Família do Parque Verde, em Belém, está totalmente deteriorada e sem banco. O aposentado Paulo de Souza, de 72 anos, denuncia o problema.

O morador do bairro Parque Verde conta que a estrutura está completamente enferrujada e cheia de buracos. Durante a chuva, as pessoas que esperam no local ficam sem abrigo.

"Teria que ir pra debaixo de uma casa ou de algum prédio. Todas as paradas próximas daqui não estão cobertas. Moro aqui há 40 anos e sempre foi assim. Eles dizem que vão solucionar e ninguém soluciona", reclama Paulo.

Segundo o aposentado, além das condições precárias da estrutura, os ônibus demoram para chegar ao local, levando em média de 30 minutos a uma hora. Ele finaliza com um apelo aos órgãos responsáveis, solicitando a instalação de uma parada adequada para atender às necessidades da população, assim como a solução para o atraso dos meios de transporte.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (30), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que já está executando um cronograma para a retirada dos abrigos de parada de ônibus antigos, que serão substituídos por novos, que inclui o abrigo localizado na avenida Padre Bruno Sechi.

"Os novos abrigos de passageiros são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém", afirmou a Semob.

Quanto à demora dos ônibus, para que a situação seja averiguada, a Semob orientou que os usuários formalizem essas denúncias nos canais de atendimento do órgão, junto à Ouvidoria: pelo site da Semob (belem.pa.gov.br), pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587 (somente mensagem de texto).

"É importante informar a data, hora, local, o código alfanumérico (número que fica na lateral e parte traseira do ônibus) e descrever a situação denunciada, para que os agentes de transporte possam identificar empresa e operadores, averiguar a denúncia e tomar providências cabíveis", concluiu a Superintendência.

(estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)