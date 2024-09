Aposentada Nilza Santos reclama de buraco no Conjunto Satélite 

Na We 1, no conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém, um buraco no asfalto tem causado transtornos há cerca de 2 meses. A aposentada Nilza Santos, 73 anos, foi quem denunciou o problema.

O buraco na via já causou diversos acidentes de trânsito, sendo uma grande preocupação para os moradores da região. Segundo Nilza, moradora local, recentemente, um motociclista se acidentou ao passar pelo buraco, sofrendo ferimentos graves. "O rapaz caiu de moto aí, eu não vi. Eu só vi ele aqui, já aguardando a família dele e ele estava realmente muito ferido", relembra.

Nilza também mencionou que essa não é a primeira vez que buracos surgem na rua. Em ocasiões anteriores, outros buracos apareceram, mas, sem o auxílio das autoridades responsáveis, os próprios moradores se mobilizaram para tapá-los, usando materiais disponíveis na comunidade. Além disso, a situação se agrava em períodos de chuva, quando a via costuma ficar completamente alagada, tornando o trânsito ainda mais perigoso.

"Nunca nem vieram olhar. O outro que abriu aqui, nós fechamos. Esse tá abrindo cada vez mais. Eu não sei se é por causa da chuva, que quando chove isso aqui fica cheio de água", desabafa.

VEJA MAIS

No local, há uma sinalização improvisada pelos próprios moradores, com um pedaço de madeira, para alertar sobre buraco na via. Nilza finaliza pedindo ao poder público que as providências sejam tomadas. "Eles deveriam vir e dar um jeitinho. Porque vai ficar desse jeito, o pessoal não pode nem dobrar o carro, ainda mais quando tiver um carro parado bem aí. É muito perigoso mesmo esse buraco".

A comunidade, preocupada com a segurança de quem passa pela rua, segue aguardando uma resposta efetiva e uma solução definitiva para o problema, que continua a colocar em risco a vida dos motoristas e pedestres que transitam pelo local diariamente.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as obras de pavimentação e saneamento básico na via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)