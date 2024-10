Aposentada Alcenira Silva reclama de falta de saneamento e asfalto no Coqueiro

Moradores das passagens Cosanpa I e II, no bairro do Coqueiro, em Belém, estão há 46 anos vivendo sem saneamento básico e sem pavimentação asfáltica. A aposentada Alcenira da Silva, de 72 anos, relata as dificuldades enfrentadas no dia a dia por conta da situação.

Ela tem uma padaria que funciona na sua própria residência e isso os problemas da passagem Cosanpa I, onde ela mora, estão trazendo desconforto para dona Alcenira. "Desde que eu vim pra cá, essa rua é assim, nunca teve asfalto e nem saneamento, chove e fica um lamaçal aqui", conta.

VEJA MAIS

Um dos problemas é a grande quantidade de poeira que adentra as casas dos moradores, situação que pode desencadear problemas de saúde, como alergias. "A gente paga tudo em dia e não temos nem saneamento básico, nem asfalto e a poeirada que vai para dentro de nossas casas. As valas ficam cheias, formam lamas, a vala fica toda empoçada", reclama.

A aposentada Alcenira da Silva reclama da falta de saneamento básico e asfalto na passagem Cosanpa I, no Coqueiro. (Reprodução: Bruno Macedo)

A moradora reclama ainda do mato alto na rua, que acaba atraindo animais como sapos. "Demoram muito para mandar capinar o mato aqui também, os bueiros estão todos entupidos, e sem saneamento, com as valas cheias", diz.

"Nós, moradores, queríamos que o Poder Público viesse aqui e trouxesse o saneamento básico, asfalto, para a gente, passa muito carro por aqui e levanta muita poeira, porque está sem asfalto, e ainda destrói mais a rua", lamenta a moradora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.