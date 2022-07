Chocolate quente cremoso é a receita de hoje (07/07) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, quinta-feira (07/07), do programa 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga, é um chocolate quente cremoso, com um toque de pimenta especial, que vai fazer a alegria no frio. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

2 colheres (sopa) de amido de milho 2 xícaras (chá) de leite (400 ml) 1 caixinha de creme de leite (200 g) 2 colheres (sopa) de açúcar 75 g de chocolate ao leite picado 75 g de chocolate meio amargo picado 1 colher (chá) de essência de baunilha Chantili e chocolate em pó para servir (opcionais)

Modo de preparo

Dissolva o amido no leite em uma panela e junte o creme de leite e o açúcar. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. À parte, misture os chocolates com 4 colheres (sopa) do creme quente e mexa até derreter. Adicione o chocolate derretido e a essência de baunilha ao creme quente e misture até homogeneizar. Distribua em 4 xícaras ou canecas (160 ml cada) e sirva. Se desejar, acrescente um pouco de chantili e polvilhe chocolate em pó.

