Pudim de pipoca doce com calda de caramelo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (17/09)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Pipoca doce com calda de caramelo; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Pudim de pipoca doce com calda de caramelo é a receita da Ana Maria Braga de hoje, 17/09 (Foto: Daniela Meira/Globo)

No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar um pudim de pipoca, receita ideal para dar uma renovada no sabor tradicional pudim de leite condensado.Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Pudim de pipoca doce com calda de caramelo da Ana Maria Braga

  • 1 colher de sopa de óleo
  • Três quartos de xícara de chá milho de pipoca
  • 3 xícaras de chá de leite fervido
  • 1 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1 lata de leite condensado
  • 4 ovos

Ingredientes da Calda de Caramelo

  • 1 xícara de chá de açúcar
  • Um terço de xícara de chá de água

Ingredientes da Pipoca Doce

  • 1 fio de óleo
  • meia xícara de chá de milho de pipoca
  • 60 gramas de açúcar

Modo de preparo do Pudim de pipoca doce com calda de caramelo da Ana Maria Braga

  • Numa panela ou pipoqueira em fogo médio coloque 1 fio de óleo, três quartos de xícara de chá de milho de pipoca e deixe estourar todos os grãos de milho.
  • Apague o fogo, despeje 3 xícaras de chá de leite fervido, 1 colher de sopa de manteiga sem sal, misture bem, tampe a panela e espere amornar por 30 minutos.
  • Coloque no liquidificador 1 lata de leite condensado, mas não descarte a lata vazia, 4 ovos e reserve.
  • Depois de morno, passe o leite com a pipoca por uma peneira, espremendo bem com auxílio de uma colher. Uma dica é descartar os grãos que ficarem na peneira.
  • Transfira o creme coado para a lata vazia do leite condensado até completar a lata. Se o creme não render a lata inteira, complete com leite.
  • Coloque no liquidificador e bata em velocidade média por 5 minutos. Descarte com uma colher a espuma que se formar e coloque este creme numa forma de furo no meio, de 20 centímetros de diâmetro por 9 centímetros de altura, untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 gruas Célsius por 40 minutos, em banho-maria.
  • Depois desse tempo, retire do forno, leve à geladeira por mais ou menos 2 horas, desenforme e sirva com uma calda de caramelo e pipoca doce

Modo de preparo da Calda de Caramelo

  • Derreta 1 xícara de chá de açúcar em uma frigideira em fogo médio até ficar em ponto de caramelo, por 3 minutos.
  • Acrescente um terço de xícara de chá de água e dissolva todo caramelo.
  • Apague o fogo e sirva à parte com o pudim de pipoca.

Modo de preparo da Pipoca Doce

  • Numa panela ou pipoqueira em fogo médio coloque 1 fio de óleo, meia xícara de chá de milho de pipoca e deixe estourar todos os grãos de milho.
  • Ainda com a panela em fogo médio, acrescente 60 gramas de açúcar e vá mexendo até caramelizar as pipocas. Desligue o fogo e reserve.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

