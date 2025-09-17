Pudim de pipoca doce com calda de caramelo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (17/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Pipoca doce com calda de caramelo; confira o modo de preparo
No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar um pudim de pipoca, receita ideal para dar uma renovada no sabor tradicional pudim de leite condensado.Saiba mais como fazer:
Ingredientes do Pudim de pipoca doce com calda de caramelo da Ana Maria Braga
- 1 colher de sopa de óleo
- Três quartos de xícara de chá milho de pipoca
- 3 xícaras de chá de leite fervido
- 1 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 1 lata de leite condensado
- 4 ovos
Ingredientes da Calda de Caramelo
- 1 xícara de chá de açúcar
- Um terço de xícara de chá de água
Ingredientes da Pipoca Doce
- 1 fio de óleo
- meia xícara de chá de milho de pipoca
- 60 gramas de açúcar
Modo de preparo do Pudim de pipoca doce com calda de caramelo da Ana Maria Braga
- Numa panela ou pipoqueira em fogo médio coloque 1 fio de óleo, três quartos de xícara de chá de milho de pipoca e deixe estourar todos os grãos de milho.
- Apague o fogo, despeje 3 xícaras de chá de leite fervido, 1 colher de sopa de manteiga sem sal, misture bem, tampe a panela e espere amornar por 30 minutos.
- Coloque no liquidificador 1 lata de leite condensado, mas não descarte a lata vazia, 4 ovos e reserve.
- Depois de morno, passe o leite com a pipoca por uma peneira, espremendo bem com auxílio de uma colher. Uma dica é descartar os grãos que ficarem na peneira.
- Transfira o creme coado para a lata vazia do leite condensado até completar a lata. Se o creme não render a lata inteira, complete com leite.
- Coloque no liquidificador e bata em velocidade média por 5 minutos. Descarte com uma colher a espuma que se formar e coloque este creme numa forma de furo no meio, de 20 centímetros de diâmetro por 9 centímetros de altura, untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
- Leve ao forno preaquecido a 180 gruas Célsius por 40 minutos, em banho-maria.
- Depois desse tempo, retire do forno, leve à geladeira por mais ou menos 2 horas, desenforme e sirva com uma calda de caramelo e pipoca doce
Modo de preparo da Calda de Caramelo
- Derreta 1 xícara de chá de açúcar em uma frigideira em fogo médio até ficar em ponto de caramelo, por 3 minutos.
- Acrescente um terço de xícara de chá de água e dissolva todo caramelo.
- Apague o fogo e sirva à parte com o pudim de pipoca.
Modo de preparo da Pipoca Doce
- Numa panela ou pipoqueira em fogo médio coloque 1 fio de óleo, meia xícara de chá de milho de pipoca e deixe estourar todos os grãos de milho.
- Ainda com a panela em fogo médio, acrescente 60 gramas de açúcar e vá mexendo até caramelizar as pipocas. Desligue o fogo e reserve.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
