Pipoca na Airfryer? Entenda os riscos e por que a prática pode danificar seu aparelho

A praticidade da airfryer conquistou a cozinha de muitos brasileiros, mas nem tudo que pode ser frito pode ser feito nesse eletrodoméstico. Uma receita que tem circulado nas redes sociais e gerado muita dúvida é a pipoca na airfryer. Será que dá para preparar essa delícia de forma rápida e fácil nesse aparelho? A resposta é: não, e pode sair caro!

❌ Essa prática pode trazer sérios riscos e até comprometer a vida útil do eletrodoméstico. Especialistas e fabricantes alertam que usar a airfryer para pipoca não é seguro e pode resultar em danos irreversíveis ao aparelho.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como fazer brownie na air fryer? Receita que viralizou leva apenas 5 ingredientes]]

O perigo da pipoca na air fryer

👉 A airfryer funciona através de um sistema de circulação de ar quente que cozinha os alimentos rapidamente. No entanto, essa tecnologia, quando aplicada à pipoca, pode causar diversos problemas. O milho de pipoca é um alimento leve e pequeno, que, ao estourar, pode saltar para todos os lados dentro do cesto da fritadeira.

Essa movimentação intensa faz com que os grãos de milho e suas cascas entrem em contato com a resistência do aparelho, que é a parte responsável por gerar o calor. Essa interação pode causar:

⚠️ Curto-circuito: os grãos podem grudar na resistência, provocando um curto-circuito e danificando o equipamento.

⚠️ Superaquecimento: a presença de resíduos de milho na resistência pode causar superaquecimento e até mesmo incêndio.

⚠️ Danos internos: a explosão dos grãos pode danificar as partes internas da airfryer, como o ventilador e o cesto.

Além de danificar o aparelho, preparar pipoca na airfryer pode resultar em desperdício de milho, já que nem todos os grãos irão estourar de forma adequada. Nas redes sociais, vários usuários relataram que, ao tentarem fazer e acabaram jogando fora grandes quantidades de milho que não estouraram.

Existem diversas formas seguras e eficientes de preparar pipoca, como em uma panela no fogão, no micro-ondas ou em uma pipoqueira elétrica. Esses métodos garantem um resultado melhor e sem riscos para o seu eletrodoméstico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)