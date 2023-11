Air fryer é mais saudável? Confira mitos e verdades sobre fritadeiras elétricas

As fritadeiras elétricas, também conhecidas como air fryer, são um sucesso de vendas nos últimos anos e um dos aparelhos mais procurados durante a Black Friday. Elas prometem preparar alimentos crocantes e saborosos sem a necessidade de usar óleo, o que as torna uma opção mais saudável para quem quer evitar o excesso de gordura na dieta.

Mas será que este aparelho realmente é mais saudável do que as frituras tradicionais? Confira abaixo alguns mitos e verdades sobre as fritadeiras elétricas:

1. Ajuda a manter a dieta

VERDADE

As fritadeiras elétricas reduzem significativamente a quantidade de gordura nos alimentos, o que as torna uma opção mais saudável para quem quer manter a dieta ou emagrecer, pois é menos calórico. Isso porque elas usam um sistema de convecção de ar quente para cozinhar os alimentos, o que resulta em uma textura crocante e saborosa sem a necessidade de usar óleo ou outra gordura.

2. Só serve para fritar

MITO

As fritadeiras elétricas podem ser usadas para preparar uma variedade de alimentos, incluindo carnes, legumes, frango, peixes, massas, entre outros. Elas também podem ser usadas para assar bolos, pães e outras receitas.

3. Contém algum tipo de gordura

MITO

As fritadeiras elétricas não necessitam de nenhum tipo de gordura para cozinhar os alimentos. No entanto, algumas pessoas preferem adicionar uma pequena quantidade de óleo ou azeite para dar mais sabor aos alimentos, mas não é necessário.

4. Todos os alimentos ficam mais saudáveis

MITO

Ainda que as fritadeiras elétricas sejam uma opção mais saudável do que as frituras tradicionais, nem todos os alimentos preparados no aparelho são saudáveis. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, como nuggets, frango empanado e salgadinhos, ainda são ricos em gorduras, calorias e sódio, mesmo quando preparados na air fryer.

5. É fácil de mexer

VERDADE

A air fryer é um utensílio muito fácil de usar. Basta colocar os alimentos na cesta, programar o tempo e a temperatura e esperar o aparelho fazer o seu trabalho. Tudo depende do modelo, mas a facilidade é a mesma.

6. Tem limpeza automática

MITO

As fritadeiras elétricas não possuem botão de limpeza automática. A limpeza do aparelho deve ser feita manualmente.

7. A limpeza é simples

VERDADE

A limpeza deste aparelho é relativamente simples. Basta remover a cesta de resíduos e lavar com água e sabão. Depois é só esperar secar para usar novamente.

8. O uso incorreto pode fazer mal à saúde

VERDADE

Assim como qualquer outro aparelho, a air fryer pode apresentar alguns riscos à saúde se usada incorretamente. Por exemplo, o uso excessivo de altas temperaturas pode gerar compostos nocivos à saúde, como a acrilamida.

9. Os alimentos ficam iguais às frituras comuns

VERDADE

Os alimentos preparados na fritadeira elétrica ficam crocantes e saborosos, semelhantes às frituras tradicionais. A diferença é que eles ficam sequinhos e com menos gordura.

10. Pode colocar alimentos ainda congelados

VERDADE

As fritadeiras elétricas são uma ótima opção para preparar alimentos ainda congelados. Basta colocar os alimentos na cesta e programá-las para o tempo e a temperatura adequados, sem precisar esperar descongelar.

Dicas para usar a fritadeira elétrica de forma saudável

Para aproveitar todos os benefícios das fritadeiras elétricas sem comprometer a sua saúde, siga estas dicas:

Escolha alimentos frescos e saudáveis: Os alimentos ultraprocessados, como nuggets, frango empanado e salgadinhos, ainda são ricos em gorduras, calorias e sódio, mesmo quando preparados na fritadeira elétrica.

Não use óleo ou outra gordura: As fritadeiras elétricas já usam um sistema de convecção de ar quente para cozinhar os alimentos, o que resulta em uma textura crocante e saborosa sem a necessidade de usar óleo ou outra gordura.

Não superaqueça a fritadeira elétrica: O superaquecimento pode gerar compostos nocivos à saúde, como a acrilamida.

Não use a fritadeira elétrica com muita frequência: Mesmo sem óleo, as altas temperaturas das fritadeiras elétricas podem ser nocivas à saúde.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)