Air fryer: confira dos alimentos não indicados para cozinhar da fritadeira elétrica

As air fryers se tornaram populares entre os amantes da gastronomia, oferecendo a possibilidade de fritar alimentos utilizando ar quente, dispensando o uso de óleo. Além de ser uma opção mais saudável, os pratos preparados adquirem textura, crocância e sabor, muitas vezes superiores ao cozimento no forno convencional. Diversas iguarias como pão de queijo, batata frita e pizzas podem ser prontas rapidamente. Entretanto, há alguns alimentos que devem ser evitados na fritadeira. Confira!

No caso da pipoca, o micro-ondas é a melhor alternativa, uma vez que a maioria das air fryers não alcança a temperatura necessária para estourar os grãos.

2 - Macarrão cru:

Cozinhar macarrão requer água fervente, o que torna impossível a preparação do alimento na air fryer. Além disso, cozinhar molhos para massas na fritadeira pode causar danos ao aparelho e resultar em uma bagunça.

3 - Torradas:

Muitos utilizam a air fryer para aquecer pães e torradas a fim de conferir mais crocância. Embora funcione, com o tempo as torradas podem perder a umidade e se tornar excessivamente duras. As migalhas também podem se acumular no fundo do cesto durante o cozimento.

4 - Arroz:

Da mesma forma que o macarrão, o cozimento do arroz requer água, tornando a air fryer inadequada para essa finalidade.

5 - Verduras secas:

Folhas de alface, couve e espinafre, por exemplo, podem perder sua crocância quando cozidas na air fryer. Além disso, essas folhas podem se espalhar pelo aparelho, gerando mais bagunça do que um lanche saboroso.

6 - Queijo:

Enquanto produtos congelados à base de queijo, como pedaços empanados ou palitos de mussarela, funcionam bem na air fryer, queijos frescos não são recomendados. Isso ocorre porque esses queijos possuem baixa temperatura de fusão, o que significa que podem queimar rapidamente.