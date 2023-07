Como fazer pipoca de leite ninho: receita gourmet é perfeita para quem busca diferenciar o prato

Salgada ou doce, a pipoca é um prato popularmente feito para acompanhar momentos de descontração e lazer, como piqueniques, lanches da tarde e, principalmente, cinema e sessões de filmes em casa. Além do modo mais comum, com manteiga, existem outras maneiras de preparo da pipoca para quem quer um novo sabor, como as pipocas gourmet, que nada mais é do que acrescentar novos ingredientes no preparo.

Confira como fazer a pipoca gourmet com sabor de leite ninho, uma receita rápida e prática de ser feita.

VEJA MAIS

Como fazer pipoca de leite ninho

Ingredientes

1 xícara de milho de pipoca

2 colheres (de sopa) de óleo

1 xícara de açúcar

1/2 de xícara de água

1 colher (de sopa) de manteiga ou margarina

1/2 xícara de leite em pó

Modo de preparo

Em uma panela grande coloque o óleo e o milho de pipoca, leve ao fogo médio, mexa até que o milho comece a estourar, tampe a panela, baixe o fogo e deixe todos os milhos estourarem, mexendo a panela de vez em quando para não queimar. Coloque em uma panela grande o açúcar, a água e a manteiga, misture e deixe em fogo médio até a mistura ter uma cor amarelada leve. Desligue o fogo, imediatamente adicione a pipoca, misture bem até cobrir todas as pipocas com a calda de açúcar e por último adicione o leite e misture

*(Carolina mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)