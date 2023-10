Merengue de morango: aprenda a fazer a sobremesa para o fim de semana

Sem ideias do que fazer de sobremesa para o final de semana ou um jantar especial? O merengue é uma receita clássica com apenas claras de ovos e açúcar muito usada até hoje em bolos, torta de limão e entre outras guloseimas. A sobremesa leva apenas 4 ingredientes e combina com várias frutas. Acompanhe o modo de preparo.

Ingredientes

500 gr de creme de leite para chantilly.

250 gr de suspiros.

400 gr de morango.

3 colheres de sopa de açúcar.

Como preparar

Bata o creme de leite ao ponto de chantilly; Coloque açúcar a gosto; Corte os morangos em pedaços e reservar; Quebre levemente os suspiros; Monte uma camada de chantilly, uma camada de morango e uma camada de suspiro (seguir esta ordem sucessivamente até terminar com chantilly); Decorar com morangos e ingredientes de sua escolha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)