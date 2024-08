Hambúrguer une sabores de Belém e bacon; veja como fazer em casa

Para celebrar o Dia do Bacon, que ocorre neste sábado, 31, o restaurante Engenho, em Belém, ensina uma das receitas mais pedidas do estabelecimento: o “Burg Belém”, que tem como carro chefe o próprio bacon.

Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, explica que o local utiliza estratégias para atrair o público e, em datas como essa, as vendas aumentam ainda mais

“Sempre aproveitamos esses momentos para trabalharmos os nossos pratos. Buscamos realizar ações e atrair o público para que ele possa vivenciar a data comemorativa em nosso restaurante. Com o Dia do Bacon, o nosso foco é o hambúrguer”, afirma Mateus.

Ele pontua, também, que além do “Burg Belém”, em que o ingrediente principal é o bacon, o Engenho tem outras opções que chamam a atenção como o “Burg Pará”, que tem camarão, e o “Porks Burguer”, um hambúrguer de joelho de porco.

“O público gosta da diversidade que apresentamos no nosso cardápio. Temos hambúrguer para todos os gostos, do clássico ao regional. Isso ajuda nas vendas e no faturamento”, conclui Mateus.

Saiba como preparar o Burg Belém:

Ingredientes

1. Geleia de cebola

2. Manteiga

3. Pão de hambúrguer

4. Batata frita

5. Queijo mussarela ralado

6. Bacon fatiado

7. Carne de hambúrguer

Modo de preparo

1. Corte o pão de hambúrguer no meio, pincele com parte da manteiga e leve ao forno até dourar, não deixando muito seco. Reserve;

2. Pincele o hambúrguer com o restante da manteiga, leve ao char broiler (uma espécie de churrasqueira) e asse no ponto solicitado;

3. Sele o bacon dos dois lados no char broiler e reserve;

4. Frite a batata a 180 graus, deixar escorrer o excesso de óleo no suporte da fritadeira, reserve;

5. Em uma cumbuca, adicione o queijo mussarela ralado e leve ao microondas por 1 minuto, reserve.

Montagem

1. No prato de servir, adicione a geleia de cebola no pão, na parte inferior acrescente o bacon, o hambúrguer, finalizando com o queijo.

2. Feche com a fatia superior do pão e coma com batata frita.