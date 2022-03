Filé marajoara com arroz de maniçoba: saiba como preparar essa delícia

Que tal passear “gastronomicamente” pela Ilha do Marajó? Para quem está com vontade de embarcar nessa viagem, a receita do Filé Marajoara é uma ótima opção de “passaporte”. Criada pelo saudoso chef paraense Paulo Martins, ela leva filé mignon de búfalo, fatias de queijo do Marajó e é acompanhada de um arroz de maniçoba simplesmente delicioso. Quer saber como fazer o prato? Confira o passo a passo da receita:

VEJA MAIS

Quais são os ingredientes para fazer a receita do Filé Marajoara?

Para começar a fazer o filé marajoara, você vai precisar de:

4 filés mignons de búfalo (aproximadamente 250 gramas cada)

1 dente de alho picado

1 cebola pequena picada

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 xícara de chá de vinho tinto

1/2 xícara de chá de água um limão

Pimenta-do-reino branca, manteiga e sal a gosto

4 fatias de queijo do Marajó de 90 gramas cada

200 gramas de arroz cozido

300 gramas de maniçoba.

É ou não de dar água na boca? (Renato Chalu)

Como preparar o Filé Marajoara:

Para começar a preparar a carne, faça o vinha d'alho e coloque os filés por duas horas. Em uma frigideira anti-aderente, com manteiga e azeite, puxe os filés até dourar.

Como preparar o arroz de maniçoba do Filé Marajoara

Em uma panela, misture e aqueça o arroz com a maniçoba.

Como preparar o queijo do Marajó:

Em uma frigideira anti-aderente e, com pouca manteiga, frite as fatias do queijo de Marajó até dourarem.

Detalhe do queijo em cima do generoso pedaço de filé (Renato Chalu)

Como servir:

Para servir, coloque o filé em um prato, com a fatia de queijo frito por cima. Dispor em duas formas o arroz de maniçoba. Enfeite o prato com ramos de salsa.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)