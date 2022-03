Gastronomia Paraense: aprenda a fazer um delicioso pirarucu de casaca da Amazônia

Misturar doce com salgado é uma prática comum na culinária... Para quem gosta da harmonização entre os dois extremos, a receita do Pirarucu de Casaca é uma boa pedida para preparar num final de semana, por exemplo. A receita é do saudoso chef paraense, Paulo Martins, e leva além do "bacalhau da Amazônia", banana cumprida frita, que fica uma delícia com qualquer comida. Aprenda a fazer esse prato tradicional da região Norte.

Ingredientes para o Pirarucu de Casaca:

400 g de pirarucu ou de bacalhau dessalgado;

1 tomate médio;

1 cebola média;

1 pimenta verde (pimenta que lembra um pimentão fino e comprido, é muito cheirosa, tem gosto de pimenta e não arde);

1 pimenta de cheiro;

3 dentes de alho;

Temperos verdes (alfavaca, chicória, cheiro verde, cebolinha e salsa), azeite de oliva e sal, agosto.

Ingredientes para a banana frita

Duas bananas Compridas (banana natural do Pará que pode ser substituída pela banana-da-terra);

Óleo de soja, agosto;

Ingredientes para a farofa molhada;

200 g de farinha d'água de mandioca;

50 g de manteiga;

3 colheres de sopa de leite de coco;

1 tomate médio;

1 cebola média;

1 dente de alho;

1 pimenta verde;

Temperos verdes (alfavaca, chicória, cebolinha e salsa), a gosto;

1 pimenta de cheiro;

100 ml de azeite de oliva;

50 ml de vinagre de vinho branco;

50 ml de vinho branco seco;

Sal, a gosto.

Modo de preparo do Pirarucu de Casaca:

O pirarucu

Dessalgue o pirarucu (ou bacalhau) em água gelada;

Tempere com alho, sal e azeite a gosto.

Com azeite quente, refogue o alho picadinho, a cebola bem miudinha, o tomate em cubinhos, os temperos verdes e a pimenta verde, todos bem picadinhas, e ponha sal a gosto;

Quando a cebola estiver começando a dourar, acrescente a pimenta de cheiro levemente amassada e o bacalhau já temperado. Deixe refogar por mais ou menos 4 minutos;

Tire a pimenta de cheiro e reserve.

A banana frita

Corte as bananas em tiras bem finas no sentido longitudinal;

Numa frigideira com óleo bem quente, frite as bananas até dourar. Coloque em um prato com papel absorvente para tirar o excesso de óleo da fritura e reserve.

A farofa molhada

Corte em quadrados bem miudinhas o tomate, a cebola e o alho. Pique bem picadinho com a ponta da faca os temperos verdes e a pimenta verde.

Numa saladeira, junte o azeite, o vinagre de vinho branco, o vinho branco, sal a gosto e misture. Corrija a acidez com um pouco de água;

Bata bem com um garfo até homogeneizar os ingredientes;

Acrescente todos os ingredientes já cortados, mais a pimenta de cheiro, levemente amassada. Misture e deixe repousar na geladeira;

Numa tigela, coloque a farinha d'água, o leite de coco, o molho que estava repousando na geladeira e misture. Corrija o sal;

Ferva a água com a manteiga numa panela pequena;

Aos poucos, coloque sobre a farinha e os ingredientes já misturados a água fervente com a manteiga. A farofa deve ficar molhada sem formar pirão.

Como servir o Pirarucu de Casaca