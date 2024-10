Dia Mundial do Pão: Aprenda a fazer um pão caseiro fofinho e delicioso

Nesta quarta-feira (16), celebra-se o Dia Mundial do Pão, uma data especial no calendário culinário que homenageia um dos alimentos mais tradicionais e amados ao redor do mundo. O pão, um dos alimentos mais antigos da humanidade, teria surgido há cerca de 6 mil anos, junto com o cultivo do trigo. E a boa notícia é que preparar um pão delicioso em casa é mais simples do que você imagina.

Com alguns ingredientes básicos - farinha de trigo, sal, fermento, água e um pouco de tempo - você pode ter um pão artesanal direto da sua cozinha.

Receita de pão caseiro

🍞 Ingredientes:

500 ml de água

1 kg de farinha de trigo

1 ovo

20 gramas de fermento biológico fresco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

🍞 Modo de preparo:

Dissolva o fermento no açúcar, acrescente metade da água morna e mexa bem. Incorpore o sal, a manteiga e o ovo à mistura do fermento. Despeje a farinha peneirada e o restante da água aos poucos, sovando a massa até que ela desgrude das mãos. Observação: A massa fica um pouco mais mole, mas é assim mesmo! Coloque a massa em um recipiente untado, cubra com um pano limpo e deixe descansar em um local protegido da luz e do vento até dobrar de volume. Após a primeira fermentação, fure a massa para liberar o ar e modele os pães do tamanho desejado. Acomode os pães em uma assadeira untada e deixe descansar novamente até dobrar de volume. Pré-aqueça o forno a 180°C e asse os pães até dourar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)