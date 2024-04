Confira 3 aplicativos que geram receitas com ingredientes que tem na geladeira

Com fome e sem ideia do que fazer para o almoço ou jantar? Além de vídeos de receitas nas redes sociais, também existem aplicativos que ditam receitas específicas com os itens que você tem na geladeira. Que sonho, né?

Pensado justamente para os momentos em que você não quer pensar ou pesquisar, os aplicativos sem dúvidas vão salvar seus dias! Veja quais são e como usá-los:

Na Despensa

Disponível para os usuários de aparelhos Android, o “Despensa” está disponível gratuitamente na Google Play Store. Após instalar no celular, basta contar para ele o que tem no seu armário.

O aplicativo vai mostrar algumas opções bem legais do que pode fazer com os ingredientes! Além disso, também tem várias receitas para dar uma olhadinha e experimentar.

VEJA MAIS

PetitChef

Já o “PetitChef” te mostra várias receitas para além das que você deseja com ingredientes específicos. Mas claro, você também pode usar a pesquisa avançada para ditar o que tem em casa e receber uma sugestão de prato. O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e também para iOS.

SuperCook

Ainda não se convenceu? O “Supercook” é mais uma opção para facilitar o dia a dia. O aplicativo, que pode ser usado em Android e ainda em iOS, é um gerador de receitas perfeito para os momentos em que falta inspiração na cozinha.

Nele, você pode até ditar os ingredientes por áudio. Uma perfeição!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)