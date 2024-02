Como fazer tempero de alho completo para facilitar o dia a dia no preparo de refeições

O segredo (que não é tão segredo assim) para uma boa refeição é, sem dúvidas, o tempero que é adicionado à receita. Independente da forma de preparo, é inegável que o tempero intensifica o paladar natural dos alimentos, além de proporcionar uma explosão de sabores com a mistura de ervas, especiarias, condimentos e outros ingredientes, que possuem características peculiares e únicas.

E para facilitar a rotina de preparo das comidas, uma vez que a correria do dia a dia possa impedir de se ter um olhar mais atento ao preparo dos alimentos, nada melhor do que já ter em mãos um tempero completo pronto e natural. Saiba como preparar um tempero à base de alho completo e potencialize os sabores das receitas.

Como fazer tempero de alho completo

O canal Cook'n Enjoy, no YouTube, traz o passo a passo completo do preparo desse tempero. Confira:

Ingredientes

- 500 g de Alho descascado

- 180 mL de Azeite de oliva ou óleo (3/4 de xícara)

- 75 g de Sal (5 colheres de sopa)

- Salsinha e cebolinha a gosto

Modo de preparo

- Coloque em um processador ou liquidificador ou mixer metade do alho e bata no modo pulsar;

- Coloque o restante do alho e bata mais um pouco;

- Misture com uma colher e acrescente o azeite ou óleo e o sal e bata mais até o ponto desejado;

- Transfira a mistura para um pote de vidro com tampa e coloque na geladeira.

Dicas essenciais

- O tempero completo à base de alho possui validade de até três meses quando conservado na na geladeira. Para uma boa manutenção do preparo, é importante que sejam utilizados recipientes bem secos, uma vez que a água diminui a validade do tempero, principalmente quando é adicionado salsinha e cebolinha ao preparo.

- Outras iguarias também podem ser adicionadas ao tempero, a depender do gosto de quem prepara. Use a criatividade!

- Não reduza a quantidade de sal da receita, pois é este componente que ajuda na conservação do tempero.

- Quando o pote ficar muito vazio, ou seja próximo a metade, transfira para um pote menor para que fique menos ar circulando dentro do pote e para que não oxide mais rapidamente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com