Tempero comum da cozinha brasileira tem efeito protetor contra o câncer; entenda

Frutas, legumes e vegetais estão sempre protagonizando pesquisas científicas por possuírem diversos benefícios que podem ajudar na melhoria da saúde contra alguma doença. Esse é o caso do alho, um vegetal presente na culinária brasileira que tem mostrado eficiência na prevenção de doenças, incluindo o câncer.

Recentemente, pesquisadores chineses publicaram o resultado de um estudo mostrando evidências de que o alho pode ajudar na prevenção do câncer gástrico e colorretal. As propriedades medicinais do vegetal (Allium sativum L) envolvem fatores bactericidas, tônicas, antissépticas, hipotensoras e diuréticas, chamando a atenção também no papel positivo no tratamento do câncer.

Os cientistas avaliaram 648 artigos científicos sobre o alho na ação contra as doenças mencionadas e selecionaram 20, onde 11 estudam o papel do alho na prevenção do câncer gástrico e 9 analisam o vegetal com relação ao câncer colorretal.

Os resultados mostraram que o consumo de alho ajudou a reduzir o risco da doença de forma significativa.

Como funciona a ação do alho contra o câncer?

Segundo a pesquisa, a ação positiva do alho se deve aos quatro principais sulfetos orgânicos, sendo eles o Dissulfeto de dialil, trissulfeto de dialil, S-alilmercaptocisteína e alicina. Estes participam do processo biológico relacionado ao tumor por meio de vários mecanismos, levando à apoptose, parada do ciclo celular e inibição da migração em células tumorais.

Um composto contendo ingredientes ativos do alho pode exercer efeitos preventivos ou terapêuticos de tumores através dos mecanismos acima no corpo humano, afirma o estudo.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com