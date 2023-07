Julho Verde-Escuro conscientiza sobre prevenção ao câncer ginecológico

A Campanha Julho Verde-Escuro tem como foco conscientizar sobre o câncer ginecológico e destacar a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce dessa doença. Embora sua incidência seja alta no país, é possível reduzir significativamente esses tumores por meio de medidas preventivas seguidas pela população.

Os cânceres ginecológicos afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino, sendo os mais comuns no Brasil os tumores no colo do útero, no corpo do útero e no ovário. Essas formas de câncer estão entre as dez mais frequentes em mulheres no país, conforme ressalta Gustavo Guitmann, chefe do Departamento de Ginecologia Oncológica do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

VEJA MAIS

"“Dentre os dez principais, em terceiro lugar, em mulher, está o câncer de colo de útero, com uma média de 17 mil casos por ano. Depois, em sétimo lugar, vem o corpo do útero, com em torno de 7,8 mil casos, [segundo] a estatística que saiu agora. E o câncer de ovário vem logo em seguida, com 7.310, isso em termos de incidência”, diz Guitmann.

Sintomas como sangramentos anormais e secreção vaginal fora do comum devem ser investigados pelas mulheres. Também é importante estar atenta se houver histórico de câncer ginecológico na família. Em todos os casos, a prevenção se baseia em exames periódicos regulares. Essas medidas podem ser cruciais para a detecção precoce e o tratamento eficaz da doença.