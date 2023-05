Gravidez em idade avançada: saiba quais são os principais riscos à saúde da mulher

“As mulheres grávidas com mais idade têm maior probabilidade de desenvolver complicações de saúde materna como diabetes gestacional, hipertensão arterial e placenta prévia”. É o que afirma o ginecologista e obstetra Luiz de Campos, médico do Pré-Natal de Alto risco da Unidade de Referência Especializada Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Nesta entrevista, ele fala mais sobre o assunto.

Existem riscos de engravidar em idades mais avançadas? Quais esses fatores de risco?

Sim, há riscos associados à gravidez em idades mais avançadas, especialmente após os 35 anos. As mulheres grávidas com mais idade têm maior probabilidade de desenvolver complicações de saúde materna, como diabetes gestacional, hipertensão arterial e placenta prévia. Elas também têm maior risco de complicações para o feto, incluindo aborto espontâneo, pré-eclâmpsia e parto prematuro, bem como problemas cromossômicos no bebê. O vigor físico naturalmente diminui com a idade, e cuidados adicionais podem ser necessários ao cuidar de um recém-nascido. No entanto, com o cuidado pré-natal adequado e o monitoramento regular por uma equipe de profissionais da saúde, aumentam-se as chances de gestações bem-sucedidas.

Como engravidar de forma mais tranquila, saudável e segura após os 40 anos?

Para engravidar de forma mais tranquila, saudável e segura após os 40 anos, é importante consultar um médico antes de tentar engravidar e discutir quaisquer preocupações de saúde. Mantenha uma alimentação saudável, pratique exercícios moderados regularmente, tome suplementos pré-natais e reduza o estresse em sua vida. Monitore sua saúde com exames regulares durante a gravidez e em casos de dificuldade, ou visando ao menor risco de embriões defeituosos, considere opções de tratamento, como fertilização in vitro (FIV), se necessário. Cada gravidez é única e é sempre melhor seguir as orientações médicas específicas.

Como deve ser o pré-natal?

No pré-natal é necessário ter alguns cuidados especiais para garantir a saúde da mãe e do bebê. Isso inclui consultas mais frequentes, exames complementares para avaliar a saúde do feto e detectar possíveis anomalias cromossômicas, controle da pressão arterial e da glicemia visando diagnosticar pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, cuidados nutricionais adequados visando à ingestão de nutrientes necessários e controle de peso, orientações de atividades físicas, preparação para o parto, apoio psicológico. Enfim, um monitoramento constante da saúde da mãe e do feto para prevenir possíveis complicações.

Após o parto, também existem cuidados especiais? Quais?

Após o parto, além dos cuidados básicos que todas as puérperas devem ter, as mulheres no extremo da idade reprodutiva precisam de alguns cuidados especiais devido ao processo de recuperação que pode ser mais desafiador do que as mulheres mais jovens. É importante que elas descansem adequadamente, cuidem da cicatrização em caso de cesariana, recebam apoio especializado para amamentação, tenham acompanhamento médico regular, cuidem da saúde mental, e peçam ajuda para o cuidado do recém-nascido quando necessário. Todos esses cuidados visam a garantir a recuperação saudável e tranquila da mãe e do bebê.