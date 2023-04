Cabines de secagem de unhas em gel podem causar câncer, diz estudo

Tendência no mercado de beleza nos últimos anos, as unhas em gel fazem sucesso no setor de manicure, pois garante moldar e alongar as unhas, além de ter maior duração. Algumas cabines de secagem rápida são utilizadas para mais agilidade no procedimento. No entanto, é preciso ficar atento aos riscos que o aparelho pode oferecer à saúde.

As cabines expõem as mãos à luz ultravioleta (UV) para secar as unhas, podendo levar à morte celular, alterações no DNA e até causar câncer, de acordo com um estudo realizado na Universidade da Califórnia, e publicado pela revista Nature Communications, uma das mais respeitadas revistas científicas do mundo.

O biomédico Fredson Serejo, especialista em Biomedicina Estética, relatou um caso de câncer, em 2019, suspostamente causado pelo aparelho. “Em 2019, a ex-miss Illinois (EUA), Karolina Jasko, teve um câncer raro no dedo e a suspeita é de que ele tenha sido causado pelo excesso de exposição à luz UV das cabines de secagem, conforme amplamente noticiado na ocasião”, informa o professor do curso de Biomedicina na Estácio.

Fredson explica que a pesquisa expôs células de humanos e camundongos à luz ultravioleta e que o resultado apontou que, em uma sessão de 20 minutos, cerca 20% a 30% das células morreram, e as que sobraram sofreram alterações.

“Três exposições consecutivas de 20 minutos fizeram com que 65% a 70% das células expostas morressem. As células restantes sofreram danos mitocondriais e de DNA, resultando em mutações com padrões que foram observados no câncer de pele em humanos”, disse.

Apesar de ter dados suficientes para gerar um alerta sobre os perigos dessa técnica, o biomédico diz que ainda é cedo para afirmar que as cabines de secagem devem ser abolidas, pois ainda precisa de mais estudos para comprovar. “Ainda não há dados suficientes para que os especialistas avaliem com que frequência as pessoas podem fazer manicure com gel sem se colocar em risco, mas não indicaria o procedimento semanalmente, por exemplo", comenta.

Mesmo sem comprovação, é preciso manter cuidados para a prevenção de doenças de pele na hora de fazer as unhas. "Por hora, a dica importante é passar protetor solar de amplo espectro, que contém zinco e titânio, ao redor das unhas e usar luvas ultravioleta com as pontas dos dedos cortadas na hora de polir as unhas. Esses cuidados já garantem uma ótima proteção”, indica Fredson.

