Como fazer grão-de-bico com legumes? Veja a receita e modo de preparo

O grão-de-bico é uma das leguminosas mais consumidas por vegetarianos, isso porque casa facilmente com diversos pratos, molhos e formas. Para a receita de hoje, separamos o passo a passo do grão-de-bico com legumes, prato fácil e prático para servir no almoço ou jantar; confira

Ingredientes

1 e 1/2 copo de grão-de-bico.

3 copos (240 ml cada) de água.

1/2 cebola bem picada.

2 dentes de alho picados.

1/2 copo de alho-poró picado.

1 tomate picado.

2 copos de legumes cortados (nesta receita, foram usados brócolis, abobrinha amarela e vagem).

Sal e azeite a gosto.

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro. Descarte a água e coloque o grão-de-bico para cozinhar na panela de pressão, junto com 3 copos de água. Quando a panela começar a apitar, marque 20 a 25 minutos e desligue o fogo. Espere a pressão da panela sair completamente. Jogue a água fora e reserve o grão-de-bico. Aqueça um fio de azeite numa panela e refogue cebola, alho e alho-poró. Em seguida, acrescente os legumes picados e o tomate. Cozinhe até que os legumes estejam ao seu gosto. Coloque o grão-de-bico, adicione sal a gosto e misture bem. Sirva ainda quente ou como salada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)