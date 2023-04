Sobremesa de Páscoa: receita prática de bolo de cenoura saudável com recheio de chocolate

Com a Páscoa chegando, muitas pessoas estão pensando em como adoçar esse momento especial em família. É projetando esse encontro que o O Liberal trouxe uma deliciosa receita que pode servir como sobremesa ou lanche da tarde no domingo Páscoa, dia 9 de abril. A receita é de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que além de ser uma opção deliciosa, ainda traz a cenoura como ingrediente principal, deixando a sobremesa mais saudável e nutritiva.

Ingredientes:

2 xícaras de cenoura ralada;

3 ovos;

1 xícara de açúcar ou adoçante em pó;

1/2 xícara de óleo (sugestão de óleo de coco);

2 xícaras de farinha de trigo (pode ser farinha de amêndoa ou aveia; coco ou castanha);

1 colher de sopa de fermento em pó.

Recheio:

1 barra de chocolate meio amargo (Sugestão acima de 60% cacau);

1/2 caixa de creme de leite.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 graus/

Em um liquidificador, bata a cenoura, os ovos, o açúcar e o óleo até formar uma mistura homogênea;

Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó à mistura e bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea;

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até que o bolo esteja assado e dourado.

Recheio

Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura de chocolate;

Derreta a barra de chocolate meio amargo em banho-maria ou no micro-ondas e misture com o creme de leite até formar uma mistura lisa e homogênea.

Montagem

Quando o bolo estiver assado, retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar;

Despeje a cobertura de chocolate sobre o bolo e decore com raspas de chocolate, se desejar.