Como fazer bolo de queijo com limão? Sabor é diferente e inesquecível a cada mordida

O bolo de queijo cremoso e com toques de limão é uma receita irresistível que combina suavidade do queijo com o toque cítrico da raspa de limão. De textura macia e sabor levemente adocicado, sem deixar de lado o gosto natural do queijo, o bolo é uma sobremesa perfeita para diversas ocasiões. Saiba como fazer:

VEJA MAIS

Bolo de queijo com toques de limão

Ingredientes

3 ovos;

500 gramas de queijo creme;

100 gramas de açúcar;

90 gramas de farinha de trigo;

Raspas de limão.

Modo de preparo

1- Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2- Em uma tigela, misture o queijo tipo Philadelphia, o açúcar e as raspas de limão;

3- Separe as gemas das claras e bata as claras em neve bem firm;

4- Incorpore as gemas à mistura de queijo e açúcar. Adicione o trigo e, em seguida, misture delicadamente as claras à massa;

5- Despeje a massa em uma forma de fundo removível de aproximadamente 20 cm de diâmetro;

6- Asse no forno a 180ºC por cerca de 30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar por 1 hora antes de desenformar.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com