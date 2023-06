Como fazer carne moída com legumes: prato é indicado para quem quer uma refeição saudável e saborosa

Um dos alimentos que mais possui variações de consumo, sem dúvidas, é a carne moída (ou picadinho, em algumas regiões). Com ele, dá para fazer macarronada, almôndegas, carne de hambúrguer e vira até recheio de sanduíches.

Com tamanha diversidade, os nutrientes do prato estão também nos acompanhamentos e para quem deseja uma refeição leve e saudável, mas sem perder o sabor, a carne moída com legumes é uma ótima pedida. Confira como preparar:

Como fazer carne moída com legumes

Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola média picada

1 dente de alho amassado

500 g de carne moída de sua preferência

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 abobrinha pequena cortada em cubos

2 xícaras (chá) de buquês de couve-flor

1 e ½ xícara (chá) de água fervente (300 ml)

1 sachê de caldo de carne

Modo de preparo:

Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e o alho, e refogue por 2 minutos, ou até a cebola ficar transparente. Adicione a carne e refogue por 10 minutos, ou até mudar completamente de cor e o líquido formado secar. Acrescente o extrato de tomate, a abobrinha, a couve-flor, a água e o caldo de carne cozinhe, com a panela semiaberta, por 10 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Retire do fogo e sirva em seguida.

Os legumes mencionados na receita podem ser substituídos por outros de sua preferência.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)