Capriche no almoço e faça um Camarão frito empanado

Se você quer caprichar e agradar a todos no almoço, faça um delicioso Camarão frito empanado. Essa receita vai encantar todos os amantes de frutos do mar e o melhor de tudo é que pode ser servida com qualquer acompanhamento. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

Para empanar:

15 camarões limpos sem casca

Sal e pimenta-do-reino a gosto

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 claras

1 colher (sopa) de água

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Para o molho:

1 xícara (chá) de manga picada

1/3 de xícara (chá) de vinagre de maçã

4 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) de cebola ralada

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer: