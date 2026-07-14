Bolo de banana sem glúten e sem açúcar é a receita da Ana Maria Braga de hoje (14/07)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo de banana sem glúten e sem açúcar ; confira o modo de preparo
Quer um bolo fácil de preparar, naturalmente doce e perfeito para o café da manhã ou lanche da tarde? Esta receita de bolo de banana sem glúten e sem açúcar, ensinada por Ana Maria Braga no Mais Você, leva ingredientes simples e aproveita o açúcar natural das bananas maduras e das uvas-passas.
Ingredientes do Bolo de banana sem glúten e sem açúcar da Ana Maria Braga
- 200 gramas de banana-prata madura (cerca de 2 bananas)
- 100 gramas de uva-passa preta (três quartos de xícara)
- 1 ovo
- 120 gramas de aveia em flocos finos ou 1 xícara de chá
- Meia colher de chá de bicarbonato de sódio
- 80 gramas de chocolate meio amargo em gotas ou picado (meia xícara de chá)
- Amêndoa laminada para decorar
VEJA MAIS
Modo de Preparo do Bolo de banana sem glúten e sem açúcar da Ana Maria Braga
- Em um processador, coloque 2 bananas-prata maduras, 100 gramas de uva-passa preta, 1 ovo e bata em velocidade média por cerca de 3 minutos até ficar uma massa bem homogênea.
- Transfira para uma tigela e adicione 120 gramas de aveia em flocos finos, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, 80 gramas de chocolate meio amargo em gotas.
- Misture bem, coloque em uma forma retangular untada com óleo (24 x 6,5 centímetros) e salpique as amêndoas laminadas a gosto.
- Leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 25 minutos.
- Depois deste tempo retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA