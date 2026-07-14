Bolo de banana sem glúten e sem açúcar é a receita da Ana Maria Braga de hoje (14/07)

Quer um bolo fácil de preparar, naturalmente doce e perfeito para o café da manhã ou lanche da tarde? Esta receita de bolo de banana sem glúten e sem açúcar, ensinada por Ana Maria Braga no Mais Você, leva ingredientes simples e aproveita o açúcar natural das bananas maduras e das uvas-passas.

Ingredientes do Bolo de banana sem glúten e sem açúcar da Ana Maria Braga

200 gramas de banana-prata madura (cerca de 2 bananas)

100 gramas de uva-passa preta (três quartos de xícara)

1 ovo

120 gramas de aveia em flocos finos ou 1 xícara de chá

Meia colher de chá de bicarbonato de sódio

80 gramas de chocolate meio amargo em gotas ou picado (meia xícara de chá)

Amêndoa laminada para decorar

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Modo de Preparo do Bolo de banana sem glúten e sem açúcar da Ana Maria Braga

Em um processador, coloque 2 bananas-prata maduras, 100 gramas de uva-passa preta, 1 ovo e bata em velocidade média por cerca de 3 minutos até ficar uma massa bem homogênea.

Transfira para uma tigela e adicione 120 gramas de aveia em flocos finos, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, 80 gramas de chocolate meio amargo em gotas.

Misture bem, coloque em uma forma retangular untada com óleo (24 x 6,5 centímetros) e salpique as amêndoas laminadas a gosto.

Leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por 25 minutos.

Depois deste tempo retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)